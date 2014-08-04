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  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер Мощный и удобный в управлении ручной блендер Мощный и удобный в управлении ручной блендер

    Avance Collection Ручной блендер

    HR1643/00

    Мощный и удобный в управлении ручной блендер

    Ручной блендер Philips с мощным мотором 700 Вт оснащен технологией смешивания Promix и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд.

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    Avance Collection Ручной блендер

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    Мощный и удобный в управлении ручной блендер

    SpeedTouch: удобное приготовление любимых блюд

    • ProMix, металлическая насадка, 700 Вт
    • Различные режимы скорости и турборежим
    • Стакан 1 л, измельчитель XL, венчик
    Эффективное и однородное смешивание

    Эффективное и однородное смешивание

    Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

    Мотор ручного блендера мощностью 700 Вт обеспечивает идеальное смешивание

    Мотор ручного блендера мощностью 700 Вт обеспечивает идеальное смешивание

    Ручной блендер Philips с надежным мотором мощностью 700 Вт измельчит практически любые ингредиенты до однородной текстуры. Благодаря мощному мотору ручной блендер может использоваться с различными аксессуарами.

    Измельчитель размера XL для обработки лука, мяса, орехов, сыра, шоколада

    Измельчитель размера XL для обработки лука, мяса, орехов, сыра, шоколада

    Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

    Гарантия 2 года

    Гарантия 2 года

    Международная гарантия на 2 года.

    Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

    Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

    Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

    Эргономичный дизайн рукоятки для удобства и безопасности

    Эргономичный дизайн рукоятки для удобства и безопасности

    Эргономичная мягкая рукоятка обеспечивает удобный и безопасный захват, что облегчает использование ручного блендера.

    Простая сборка благодаря отсоединению насадок нажатием одной кнопки

    Простая сборка благодаря отсоединению насадок нажатием одной кнопки

    Быстрые установка и снятие погружной насадки и аксессуаров простым нажатием кнопки.

    Технология SpeedTouch для удобной регулировки скорости

    Технология SpeedTouch для удобной регулировки скорости

    Удобный выбор скорости обработки и режима Turbo Boost с помощью одной кнопки: чем сильнее нажатие, тем выше скорость. Включение прибора на медленной скорости предотвращает разбрызгивание, а плавное увеличение скорости позволяет подобрать оптимальный режим для любых ингредиентов. Готовьте любимые блюда нажатием одной кнопки.

    Стакан ProMix емкостью 1 л для оптимального смешивания, взбивания и измельчения

    Стакан ProMix емкостью 1 л для оптимального смешивания, взбивания и измельчения

    В комплект ручного блендера входит треугольный стакан емкостью 1 л. Стакан ручного блендера оснащен удобным носиком и мерной шкалой. Благодаря уникальной треугольной форме стакан удобно держать. Кроме того, внутри создается вихревой поток, благодаря чему ингредиенты находятся на дне стакана — у погружной насадки ProMix. Таким образом достигается оптимальный результат при смешивании, взбивании и измельчении.

    Прочный нож из нержавеющей стали

    Ручной блендер Philips оснащен прочным ножом из нержавеющей стали. Форма ножа прекрасно дополняет форму треугольной насадки ProMix, обеспечивая идеальное смешивание. Безопасное приготовление любимых блюд и защита лезвий от ржавчины.

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Венчик для взбивания
      • Измельчитель XL с двойным ножом
      • Стакан

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,2  m
      Мощность
      700  W
      Напряжение
      220–240  V
      Вместимость стакана
      1  l
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость измельчителя XL
      1000  ml

    • Дизайн

      Цвет
      Белый

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Отсоединяемый шнек
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Турборежим
      • Различные режимы скорости

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Пластик ABS
      Материал аксессуаров
      Пластик SAN
      Материал насадки
      Металл
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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    Аксессуары

    • Редуктор измельчителя

      CP9739/01

    • Измельчитель

      CP9738/01

    • Соединительное устройство венчика

      CP9737/01

    • Нож для измельчения

      CP9717/01

    • Чаша

      CP9714/01

    • Нож для измельчения

      CP9713/01

    • Редуктор измельчителя

      CP9712/01

    • Венчик (1 шт.)

      CP9581/01

    • Насадка для смешивания

      CP0624/01

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