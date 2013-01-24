Технология SpeedTouch для удобной регулировки скорости

Удобный выбор скорости обработки и режима Turbo Boost с помощью одной кнопки: чем сильнее нажатие, тем выше скорость. Включение прибора на медленной скорости предотвращает разбрызгивание, а плавное увеличение скорости позволяет подобрать оптимальный режим для любых ингредиентов. Готовьте любимые блюда нажатием одной кнопки.