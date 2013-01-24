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Максимальный результат, минимум усилий
Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в получении оптимальных результатов с минимумом усилий. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный результат, минимум усилий
Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в получении оптимальных результатов с минимумом усилий. Узнать обо всех преимуществах
Максимальный результат, минимум усилий
Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в получении оптимальных результатов с минимумом усилий. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный результат, минимум усилий
Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в получении оптимальных результатов с минимумом усилий. Узнать обо всех преимуществах
Удобная ручка с выемкой для большого пальца и большими кнопками.
Простая сборка и разборка благодаря отсоединению насадок нажатием одной кнопки.
20 режимов скорости для оптимальной работы.
Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.
Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.
Никаких брызг и грязи при смешивании.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Аксессуары
Технические характеристики
CRP215/01