Максимальный результат, минимум усилий

Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в получении оптимальных результатов с минимумом усилий. Узнать обо всех преимуществах