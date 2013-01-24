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Максимальный результат, минимум усилий
Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в получении оптимальных результатов с минимумом усилий. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный результат, минимум усилий
Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в получении оптимальных результатов с минимумом усилий. Узнать обо всех преимуществах
Максимальный результат, минимум усилий
Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в получении оптимальных результатов с минимумом усилий. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный результат, минимум усилий
Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в получении оптимальных результатов с минимумом усилий. Узнать обо всех преимуществах
Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
С помощью насадки для пюре ручного блендера Philips можно приготовить идеальное пюре без комочков.
Для самых твердых ингредиентов.
Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Аксессуары
Технические характеристики
CRP215/01