Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Avance Collection

Ручной блендер

HR1655/90
Общая оценка / 5
1 награда
  • Максимальный результат, минимум усилий Максимальный результат, минимум усилий Максимальный результат, минимум усилий
    -{discount-value}

    Avance Collection Ручной блендер

    HR1655/90
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Максимальный результат, минимум усилий

    Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в получении оптимальных результатов с минимумом усилий. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Avance Collection Ручной блендер

    Максимальный результат, минимум усилий

    Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в получении оптимальных результатов с минимумом усилий. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальный результат, минимум усилий

    Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в получении оптимальных результатов с минимумом усилий. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Avance Collection Ручной блендер

    Максимальный результат, минимум усилий

    Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в получении оптимальных результатов с минимумом усилий. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все hand-blender

      Максимальный результат, минимум усилий

      Инновационная ручка с выемкой для большого пальца для большего удобства

      • 600 Вт
      • металлическая нога
      • 6 насадок
      Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

      Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

      Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

      Насадка для приготовления пюре из картофеля идеальной консистенции

      Насадка для приготовления пюре из картофеля идеальной консистенции

      С помощью насадки для пюре ручного блендера Philips можно приготовить идеальное пюре без комочков.

      Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

      Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

      Для самых твердых ингредиентов.

      Стакан емкостью 1 л с крышкой

      Стакан емкостью 1 л с крышкой

      Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей.

      Овальный стакан 1,7 л для приготовления пищи и хранения аксессуаров

      Овальный стакан 1,7 л для приготовления пищи и хранения аксессуаров

      Защитная крышка для безопасного хранения ножа

      Защитная крышка для безопасного хранения ножа

      Уникальный вспениватель молока для приготовления вкусного кофе

      Уникальный вспениватель молока для приготовления вкусного кофе

      Нож с зазубренными лезвиями измельчителя XL для колки льда

      Нож с зазубренными лезвиями измельчителя XL для колки льда

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет(а)
        Чернильно-черный
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал корпуса
        Нержавеющая сталь и полипропилен
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Вал для материалов
        Нержавеющая сталь

      • Общие характеристики

        Отсоединяемый шнек
        Да
        Режимы скоростей
        20 режимов скорости
        Турборежим
        Да

      • Аксессуары

        Измельчитель
        Измельчитель размера XL
        Вспениватель молока
        Да
        Защитная крышка
        Да
        Зазубренные лезвия для измельчителя XL
        Да
        Венчик для взбивания
        Да
        Стакан
        1 л

      • Технические характеристики

        Питание
        600  Вт
        напряжение
        220—240  В

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии