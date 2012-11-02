HR1661/90
Максимальный результат, минимум усилий
Благодаря этому мощному универсальному ручному блендеру Philips готовить вкуснейшие блюда в домашних условиях невероятно просто. Инновационная технология смешивания ProMix и нож с титановым покрытием гарантируют идеально однородную консистенцию!Узнать обо всех преимуществах
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Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Новый нож с титановым покрытием золотистого цвета более чем в шесть раз тверже своих предшественников и в три раза прочнее самурайского меча. А значит лезвие еще дольше останется острым.
Лучший в своем классе мотор для оптимальных результатов.
20 режимов скорости для максимальной эффективности.
Никаких брызг и грязи при смешивании.
Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
Для ручного блендера предлагается широкий ассортимент аксессуаров, которые помогут вам сэкономить время и силы. Теперь даже на небольшой кухне вы сможете с удобством приготовить самые разные домашние блюда. Насадки отсоединяются одним нажатием кнопки, и вы с легкостью снимите и установите любую насадку. Ассортимент аксессуаров включает большой измельчитель XL, компактный измельчитель, венчик для взбивания, насадку для картофельного пюре, аксессуар-кухонный комбайн.
Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.
Стакан емкостью 1200 мл для смешивания, взбивания и измельчения входит в комплектацию ручного блендера. Стакан оснащен удобным носиком, ручкой и шкалой измерения.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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