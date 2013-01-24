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Максимальный результат, минимум усилий
Благодаря этому мощному универсальному ручному блендеру Philips готовить вкуснейшие блюда в домашних условиях невероятно просто. Инновационная технология смешивания ProMix и нож с титановым покрытием гарантируют идеально однородную консистенцию! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный результат, минимум усилий
Благодаря этому мощному универсальному ручному блендеру Philips готовить вкуснейшие блюда в домашних условиях невероятно просто. Инновационная технология смешивания ProMix и нож с титановым покрытием гарантируют идеально однородную консистенцию! Узнать обо всех преимуществах
Максимальный результат, минимум усилий
Благодаря этому мощному универсальному ручному блендеру Philips готовить вкуснейшие блюда в домашних условиях невероятно просто. Инновационная технология смешивания ProMix и нож с титановым покрытием гарантируют идеально однородную консистенцию! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный результат, минимум усилий
Благодаря этому мощному универсальному ручному блендеру Philips готовить вкуснейшие блюда в домашних условиях невероятно просто. Инновационная технология смешивания ProMix и нож с титановым покрытием гарантируют идеально однородную консистенцию! Узнать обо всех преимуществах
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Новый нож с титановым покрытием золотистого цвета более чем в шесть раз тверже своих предшественников и в три раза прочнее самурайского меча. А значит лезвие еще дольше останется острым.
Лучший в своем классе мотор для оптимальных результатов.
Никаких брызг и грязи при смешивании.
Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
Для ручного блендера предлагается широкий ассортимент аксессуаров, которые помогут вам сэкономить время и силы. Теперь даже на небольшой кухне вы сможете с удобством приготовить самые разные домашние блюда. Насадки отсоединяются одним нажатием кнопки, и вы с легкостью снимите и установите любую насадку. Ассортимент аксессуаров включает большой измельчитель XL, компактный измельчитель, венчик для взбивания, насадку для картофельного пюре, аксессуар-кухонный комбайн.
Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.
Стакан емкостью 1200 мл для смешивания, взбивания и измельчения входит в комплектацию ручного блендера. Стакан оснащен удобным носиком, ручкой и шкалой измерения.
Характеристики дизайна