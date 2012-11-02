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    Avance Collection Ручной блендер

    HR1661/90

    Максимальный результат, минимум усилий

    Благодаря этому мощному универсальному ручному блендеру Philips готовить вкуснейшие блюда в домашних условиях невероятно просто. Инновационная технология смешивания ProMix и нож с титановым покрытием гарантируют идеально однородную консистенцию!

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    Avance Collection Ручной блендер

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    Максимальный результат, минимум усилий

    Блендер ProMix: максимально однородная консистенция

    • 750 Вт
    • ProMix (титановый)
    • Стакан 1 л, измельчитель, венчик
    • 20 скоростей + турборежим
    Оптимальная плавность и однородность смешивания

    Оптимальная плавность и однородность смешивания

    Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

    Нож с титановым покрытием

    Нож с титановым покрытием

    Новый нож с титановым покрытием золотистого цвета более чем в шесть раз тверже своих предшественников и в три раза прочнее самурайского меча. А значит лезвие еще дольше останется острым.

    Лучший в своем классе мотор 750 Вт

    Лучший в своем классе мотор 750 Вт

    Лучший в своем классе мотор для оптимальных результатов.

    20 режимов скорости

    20 режимов скорости

    20 режимов скорости для максимальной эффективности.

    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Никаких брызг и грязи при смешивании.

    Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

    Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

    Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

    Широкий набор аксессуаров, которые можно приобрести отдельно

    Широкий набор аксессуаров, которые можно приобрести отдельно

    Для ручного блендера предлагается широкий ассортимент аксессуаров, которые помогут вам сэкономить время и силы. Теперь даже на небольшой кухне вы сможете с удобством приготовить самые разные домашние блюда. Насадки отсоединяются одним нажатием кнопки, и вы с легкостью снимите и установите любую насадку. Ассортимент аксессуаров включает большой измельчитель XL, компактный измельчитель, венчик для взбивания, насадку для картофельного пюре, аксессуар-кухонный комбайн.

    Кнопка турборежима

    Кнопка турборежима

    Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

    Стакан емкостью 1200 мл для смешивания, взбивания и измельчения.

    Стакан емкостью 1200 мл для смешивания, взбивания и измельчения.

    Стакан емкостью 1200 мл для смешивания, взбивания и измельчения входит в комплектацию ручного блендера. Стакан оснащен удобным носиком, ручкой и шкалой измерения.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Нержавеющая сталь и полипропилен
      Цвет
      Чернильно-черный
      Материал ножей
      Титан
      Материал насадки
      Металл
      Материал стакана
      SAN

    • Аксессуары

      Измельчитель
      Компактный измельчитель
      Стакан
      1200 мл
      Венчик для взбивания
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      750  W
      Напряжение
      220—240  V
      Длина шнура
      1,3  m
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Отсоединяемый шнек
      С 1 кнопкой
      Режим скорости
      20
      Турборежим
      Да

    Badge-D2C

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