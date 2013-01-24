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Максимальный результат, минимум усилий
Благодаря этому мощному универсальному ручному блендеру приготовить вкуснейшие блюда в домашних условиях невероятно просто. Инновационная технология смешивания ProMix и ножи с титановым покрытием гарантируют идеально однородную консистенцию! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный результат, минимум усилий
Благодаря этому мощному универсальному ручному блендеру приготовить вкуснейшие блюда в домашних условиях невероятно просто. Инновационная технология смешивания ProMix и ножи с титановым покрытием гарантируют идеально однородную консистенцию! Узнать обо всех преимуществах
Максимальный результат, минимум усилий
Благодаря этому мощному универсальному ручному блендеру приготовить вкуснейшие блюда в домашних условиях невероятно просто. Инновационная технология смешивания ProMix и ножи с титановым покрытием гарантируют идеально однородную консистенцию! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный результат, минимум усилий
Благодаря этому мощному универсальному ручному блендеру приготовить вкуснейшие блюда в домашних условиях невероятно просто. Инновационная технология смешивания ProMix и ножи с титановым покрытием гарантируют идеально однородную консистенцию! Узнать обо всех преимуществах
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Новый нож с титановым покрытием золотистого цвета более чем в шесть раз тверже своих предшественников и в три раза прочнее самурайского меча. А значит лезвие еще дольше останется острым.
Лучший в своем классе мотор для оптимальных результатов.
Никаких брызг и грязи при смешивании.
Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей.
Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.
С помощью насадки для пюре ручного блендера Philips можно приготовить идеальное пюре без комочков.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
Для ручного блендера предлагается широкий ассортимент аксессуаров, которые помогут вам сэкономить время и силы. Теперь даже на небольшой кухне вы сможете с удобством приготовить самые разные домашние блюда. Насадки отсоединяются одним нажатием кнопки, и вы с легкостью снимите и установите любую насадку. Ассортимент аксессуаров включает большой измельчитель XL, компактный измельчитель, венчик для взбивания, насадку для картофельного пюре, аксессуар-кухонный комбайн.
Общие характеристики