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Avance Collection

Ручной блендер

HR1674/90
Общая оценка / 5
3 награды
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер Мощный и удобный в управлении ручной блендер Мощный и удобный в управлении ручной блендер
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    Avance Collection Ручной блендер

    HR1674/90
    Общая оценка / 5
    3 награды

    Мощный и удобный в управлении ручной блендер

    Ручной блендер Philips с мощным мотором 800 Вт оснащен технологией смешивания Promix и кнопкой SpeedTouch для интуитивного управления: достаточно просто нажать на нее, чтобы увеличить мощность обработки. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Ручной блендер

    Мощный и удобный в управлении ручной блендер

    Ручной блендер Philips с мощным мотором 800 Вт оснащен технологией смешивания Promix и кнопкой SpeedTouch для интуитивного управления: достаточно просто нажать на нее, чтобы увеличить мощность обработки. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах

    Мощный и удобный в управлении ручной блендер

    Ручной блендер Philips с мощным мотором 800 Вт оснащен технологией смешивания Promix и кнопкой SpeedTouch для интуитивного управления: достаточно просто нажать на нее, чтобы увеличить мощность обработки. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Avance Collection Ручной блендер

    Мощный и удобный в управлении ручной блендер

    Ручной блендер Philips с мощным мотором 800 Вт оснащен технологией смешивания Promix и кнопкой SpeedTouch для интуитивного управления: достаточно просто нажать на нее, чтобы увеличить мощность обработки. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощный и удобный в управлении ручной блендер

      SpeedTouch: удобное приготовление любимых блюд

      • 800 Вт, SpeedTouch с турборежимом
      • Технология ProMix Titanium
      • В 2 раза более тщательное смешивание*
      • На 50 % быстрее*
      Эффективное и однородное смешивание

      Эффективное и однородное смешивание

      Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

      Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальное смешивание

      Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальное смешивание

      Благодаря мощному и надежному мотору 800 Вт вы сможете использовать большое количество аксессуаров, обрабатывать практически любые ингредиенты и добиваться превосходных результатов при приготовлении любимых блюд.

      Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного блендера Philips

      Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного блендера Philips

      Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного блендера Philips оснащена двумя насадками для взбивания. С ее помощью можно приготовить даже тесто для тортов. Насадка-миксер подходит для смешивания и взбивания большого количества ингредиентов, справляется с задачей быстрее и эффективнее по сравнению с обычным венчиком или взбиванием вручную. Готовьте тесто для кексов, тортов и бисквита, взбивайте сливки, яйца и многое другое.

      Измельчитель размера XL для обработки лука, мяса, орехов, сыра, шоколада

      Измельчитель размера XL для обработки лука, мяса, орехов, сыра, шоколада

      Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

      Ножи с титановым покрытием: в 6 раз прочнее стальных ножей

      Ножи с титановым покрытием: в 6 раз прочнее стальных ножей

      Благодаря титановому покрытию (TiN) прочность ножа увеличивается в 6 раз по сравнению с обычным ножом из нержавеющей стали, поэтому вам гарантирован качественный результат на долгие годы. Форма ножа прекрасно дополняет форму треугольной погружной насадки ProMix, обеспечивая идеальное смешивание. Безопасные материалы для приготовления любимых блюд.

      Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

      Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

      Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

      Эргономичный дизайн рукоятки для удобства и безопасности

      Эргономичный дизайн рукоятки для удобства и безопасности

      Эргономичная мягкая рукоятка обеспечивает удобный и безопасный захват, что облегчает использование ручного блендера.

      Простая сборка благодаря отсоединению насадок нажатием одной кнопки

      Простая сборка благодаря отсоединению насадок нажатием одной кнопки

      Быстрые установка и снятие погружной насадки и аксессуаров простым нажатием кнопки.

      Технология SpeedTouch для удобной регулировки скорости

      Технология SpeedTouch для удобной регулировки скорости

      Удобный выбор скорости обработки и режима Turbo Boost с помощью одной кнопки: чем сильнее нажатие, тем выше скорость. Включение прибора на медленной скорости предотвращает разбрызгивание, а плавное увеличение скорости позволяет подобрать оптимальный режим для любых ингредиентов. Готовьте любимые блюда нажатием одной кнопки.

      Стакан ProMix емкостью 1 л для оптимального смешивания, взбивания и измельчения

      Стакан ProMix емкостью 1 л для оптимального смешивания, взбивания и измельчения

      В комплект ручного блендера входит треугольный стакан емкостью 1 л. Стакан ручного блендера оснащен удобным носиком и мерной шкалой. Благодаря уникальной треугольной форме стакан удобно держать. Кроме того, внутри создается вихревой поток, благодаря чему ингредиенты находятся на дне стакана — у погружной насадки ProMix. Таким образом достигается оптимальный результат при смешивании, взбивании и измельчении.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Стакан
        • Компактный измельчитель
        • Миксер

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Отсоединяемый шнек
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Турборежим
        • Различные режимы скорости

      • Технические характеристики

        Частота
        50/60  Гц
        напряжение
        220–240  В
        Вместимость стакана
        1  л
        Длина шнура
        1,2  м
        Мощность
        800  Вт
        Емкость измельчителя XL
        1000  мл

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Отделка

        Материал аксессуаров
        Пластик SAN
        Материал насадки
        Металл
        Материал ножей
        Титан
        Материал основного корпуса
        Пластик ABS

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Стакан ProMix емкостью 1 л
      • Миксер
      • Измельчитель XL с двойным ножом

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            • *По сравнению с ручным блендером Philips с конусообразной насадкой для измельчения; внутрикорпоративное тестирование с использованием помидоров и сырых овощей