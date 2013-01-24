Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного блендера Philips

Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного блендера Philips оснащена двумя насадками для взбивания. С ее помощью можно приготовить даже тесто для тортов. Насадка-миксер подходит для смешивания и взбивания большого количества ингредиентов, справляется с задачей быстрее и эффективнее по сравнению с обычным венчиком или взбиванием вручную. Готовьте тесто для кексов, тортов и бисквита, взбивайте сливки, яйца и многое другое.