Ключевые слова для поиска
Максимальный контроль при приготовлении разнообразных свежих блюд
Ручной блендер Philips с мотором мощностью 800 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный контроль при приготовлении разнообразных свежих блюд
Ручной блендер Philips с мотором мощностью 800 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах
Максимальный контроль при приготовлении разнообразных свежих блюд
Ручной блендер Philips с мотором мощностью 800 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный контроль при приготовлении разнообразных свежих блюд
Ручной блендер Philips с мотором мощностью 800 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Благодаря мощному и надежному мотору 800 Вт вы сможете использовать большое количество аксессуаров, обрабатывать практически любые ингредиенты и добиваться превосходных результатов при приготовлении любимых блюд.
Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
Благодаря титановому покрытию (TiN) прочность ножа увеличивается в 6 раз по сравнению с обычным ножом из нержавеющей стали, поэтому вам гарантирован качественный результат на долгие годы. Форма ножа прекрасно дополняет форму треугольной погружной насадки ProMix, обеспечивая идеальное смешивание. Безопасные материалы для приготовления любимых блюд.
Международная гарантия на 2 года.
Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
Эргономичная мягкая рукоятка обеспечивает удобный и безопасный захват, что облегчает использование ручного блендера.
В комплект ручного блендера входит треугольный стакан емкостью 1 л. Стакан ручного блендера оснащен удобным носиком и мерной шкалой. Благодаря уникальной треугольной форме стакан удобно держать. Кроме того, внутри создается вихревой поток, благодаря чему ингредиенты находятся на дне стакана — у погружной насадки ProMix. Таким образом достигается оптимальный результат при смешивании, взбивании и измельчении.
Быстрые установка и снятие погружной насадки и аксессуаров простым нажатием кнопки.
Удобный выбор скорости обработки и режима Turbo Boost с помощью одной кнопки: чем сильнее нажатие, тем выше скорость. Включение прибора на медленной скорости предотвращает разбрызгивание, а плавное увеличение скорости позволяет подобрать оптимальный режим для любых ингредиентов. Готовьте любимые блюда нажатием одной кнопки.
Обслуживание
Технические характеристики
Отделка
Забота об окружающей среде