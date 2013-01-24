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Avance Collection

Ручной блендер

HR1676/90
Общая оценка / 5
2 награды
  • Максимальный контроль при приготовлении разнообразных свежих блюд Максимальный контроль при приготовлении разнообразных свежих блюд Максимальный контроль при приготовлении разнообразных свежих блюд
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    Avance Collection Ручной блендер

    HR1676/90
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Максимальный контроль при приготовлении разнообразных свежих блюд

    Ручной блендер Philips с мотором мощностью 800 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Ручной блендер

    Максимальный контроль при приготовлении разнообразных свежих блюд

    Ручной блендер Philips с мотором мощностью 800 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальный контроль при приготовлении разнообразных свежих блюд

    Ручной блендер Philips с мотором мощностью 800 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Ручной блендер

    Максимальный контроль при приготовлении разнообразных свежих блюд

    Ручной блендер Philips с мотором мощностью 800 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальный контроль при приготовлении разнообразных свежих блюд

      Ручной блендер 800 Вт, технология ProMixTiN, кнопка SpeedTouch

      • 800 Вт, SpeedTouch с турборежимом
      • Технология ProMix Titanium
      • В 2 раза более тщательное смешивание*
      • На 50 % быстрее*
      Эффективное и однородное смешивание

      Эффективное и однородное смешивание

      Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

      Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальное смешивание

      Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальное смешивание

      Благодаря мощному и надежному мотору 800 Вт вы сможете использовать большое количество аксессуаров, обрабатывать практически любые ингредиенты и добиваться превосходных результатов при приготовлении любимых блюд.

      Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

      Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

      Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

      Ножи с титановым покрытием: в 6 раз прочнее стальных ножей

      Ножи с титановым покрытием: в 6 раз прочнее стальных ножей

      Благодаря титановому покрытию (TiN) прочность ножа увеличивается в 6 раз по сравнению с обычным ножом из нержавеющей стали, поэтому вам гарантирован качественный результат на долгие годы. Форма ножа прекрасно дополняет форму треугольной погружной насадки ProMix, обеспечивая идеальное смешивание. Безопасные материалы для приготовления любимых блюд.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Международная гарантия на 2 года.

      Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

      Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

      Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

      Эргономичный дизайн рукоятки для удобства и безопасности

      Эргономичный дизайн рукоятки для удобства и безопасности

      Эргономичная мягкая рукоятка обеспечивает удобный и безопасный захват, что облегчает использование ручного блендера.

      Стакан ProMix емкостью 1 л для оптимального смешивания, взбивания и измельчения

      Стакан ProMix емкостью 1 л для оптимального смешивания, взбивания и измельчения

      В комплект ручного блендера входит треугольный стакан емкостью 1 л. Стакан ручного блендера оснащен удобным носиком и мерной шкалой. Благодаря уникальной треугольной форме стакан удобно держать. Кроме того, внутри создается вихревой поток, благодаря чему ингредиенты находятся на дне стакана — у погружной насадки ProMix. Таким образом достигается оптимальный результат при смешивании, взбивании и измельчении.

      Простая сборка благодаря отсоединению насадок нажатием одной кнопки

      Простая сборка благодаря отсоединению насадок нажатием одной кнопки

      Быстрые установка и снятие погружной насадки и аксессуаров простым нажатием кнопки.

      Технология SpeedTouch для удобной регулировки скорости

      Технология SpeedTouch для удобной регулировки скорости

      Удобный выбор скорости обработки и режима Turbo Boost с помощью одной кнопки: чем сильнее нажатие, тем выше скорость. Включение прибора на медленной скорости предотвращает разбрызгивание, а плавное увеличение скорости позволяет подобрать оптимальный режим для любых ингредиентов. Готовьте любимые блюда нажатием одной кнопки.

      Технические характеристики

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,2 m
        Вместимость стакана
        1 л
        напряжение
        220–240 V
        Частота
        50/60 Hz
        цвет
        Черный
        Функции устройства
        • Отсоединяемый шнек
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Турборежим
        • Различные режимы скорости
        Емкость маленького измельчителя
        300 мл
        В комплекте
        • Стакан
        • Компактный измельчитель
        • Венчик для взбивания
        Мощность
        800 W

      • Отделка

        Материал ножей
        Титан
        Материал основного корпуса
        Пластик ABS
        Материал аксессуаров
        Пластик SAN
        Материал насадки
        Металл

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

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