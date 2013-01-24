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Легко выжать сок дома
С помощью этой соковыжималки Philips можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Компактная конструкция обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легко выжать сок дома
С помощью этой соковыжималки Philips можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Компактная конструкция обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах
Легко выжать сок дома
С помощью этой соковыжималки Philips можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Компактная конструкция обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легко выжать сок дома
С помощью этой соковыжималки Philips можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Компактная конструкция обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах
Соковыжималка Philips оснащена мелкоячеистым фильтром для получения еще большего количества сока.
Благодаря компактному дизайну прибор занимает совсем немного места, и его удобно хранить в небольшом шкафчике.
Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл.
С кувшином для сока емкостью 400 мл удобно подавать сок на стол.
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Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики