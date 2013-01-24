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Соковыжималка

HR1821/70
Общая оценка / 5
  • Легко выжать сок дома Легко выжать сок дома Легко выжать сок дома
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    Соковыжималка

    HR1821/70
    Общая оценка / 5

    Легко выжать сок дома

    С помощью этой соковыжималки Philips можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Компактная конструкция обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 2 240 руб.
    Найти похожие продукты

    Соковыжималка

    Легко выжать сок дома

    С помощью этой соковыжималки Philips можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Компактная конструкция обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах

    Легко выжать сок дома

    С помощью этой соковыжималки Philips можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Компактная конструкция обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 2 240 руб.
    Найти похожие продукты

    Соковыжималка

    Легко выжать сок дома

    С помощью этой соковыжималки Philips можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Компактная конструкция обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах

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      Легко выжать сок дома

      Соковыжималка: удобно использовать и хранить

      • 220 Вт
      • 0,5 л
      • Белый/голубой
      Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

      Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

      Соковыжималка Philips оснащена мелкоячеистым фильтром для получения еще большего количества сока.

      Небольшой размер и компактный дизайн

      Небольшой размер и компактный дизайн

      Благодаря компактному дизайну прибор занимает совсем немного места, и его удобно хранить в небольшом шкафчике.

      Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл

      Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл

      Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл.

      С кувшином для сока емкостью 400 мл удобно подавать сок на стол

      С кувшином для сока емкостью 400 мл удобно подавать сок на стол

      С кувшином для сока емкостью 400 мл удобно подавать сок на стол.

      Съемный носик удобно мыть

      Съемный носик удобно мыть

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Кувшин для сока
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Яркий белый с голубым оттенком
        Материал корпуса и фиксаторов
        PP
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Полипропилен
        Материал крышки
        SAN

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Фиксаторы
        Да
        Режим скорости
        1

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,2  м
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        220  Вт
        Контейнер для мякоти
        500  мл
        напряжение
        220–240  В

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