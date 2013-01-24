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Моментальное приготовление домашних блюд и напитков
Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л, фильтр для фруктов, измельчитель и мельница. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Моментальное приготовление домашних блюд и напитков
Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л, фильтр для фруктов, измельчитель и мельница. Узнать обо всех преимуществах
Моментальное приготовление домашних блюд и напитков
Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л, фильтр для фруктов, измельчитель и мельница. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Моментальное приготовление домашних блюд и напитков
Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л, фильтр для фруктов, измельчитель и мельница. Узнать обо всех преимуществах
Шинкует ингредиенты буквально за секунды
Можно размалывать любые сухие ингредиенты, например, кофе, зелень, специи и крупы.
Можно с легкостью приготовить сок или коктейль.
Быстрая установка и очистка.
Для приготовления соевого молока и фруктовых соков в блендере.
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Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики