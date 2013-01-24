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Простое приготовление полезного сока
Никогда еще выжимать сок не было так просто. Эта соковыжималка Philips HR1853/55 мощностью 550 Вт с широкой камерой подачи плодов перерабатывает фрукты и овощи целиком, и их не нужно предварительно измельчать. Она также снабжена кувшином для сока, который надолго сохранит его свежесть. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление полезного сока
Никогда еще выжимать сок не было так просто. Эта соковыжималка Philips HR1853/55 мощностью 550 Вт с широкой камерой подачи плодов перерабатывает фрукты и овощи целиком, и их не нужно предварительно измельчать. Она также снабжена кувшином для сока, который надолго сохранит его свежесть. Узнать обо всех преимуществах
Простое приготовление полезного сока
Никогда еще выжимать сок не было так просто. Эта соковыжималка Philips HR1853/55 мощностью 550 Вт с широкой камерой подачи плодов перерабатывает фрукты и овощи целиком, и их не нужно предварительно измельчать. Она также снабжена кувшином для сока, который надолго сохранит его свежесть. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление полезного сока
Никогда еще выжимать сок не было так просто. Эта соковыжималка Philips HR1853/55 мощностью 550 Вт с широкой камерой подачи плодов перерабатывает фрукты и овощи целиком, и их не нужно предварительно измельчать. Она также снабжена кувшином для сока, который надолго сохранит его свежесть. Узнать обо всех преимуществах
Широкая камера подачи плодов позволяет загружать фрукты и овощи целиком, их больше не надо предварительно нарезать.
Сохраните свежесть приготовленного сока благодаря герметичному кувшину для сока на 700 мл.
Благодаря уникальному мелкоячеистому фильтру соковыжималка Philips может приготовить еще больше сока.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Этот буклет содержит простые рецепты вкусных соков, которые можно приготовить с помощью соковыжималки Philips.
Контейнер для мякоти 1,5 л и кувшин для сока 700 мл позволяют приготовить больше сока за один прием.
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Технические характеристики