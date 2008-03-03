Полезный сок — это просто

Никогда еще выжимать сок не было так просто. Эта соковыжималка Philips HR1853/55 мощностью 550 Вт с широким загрузочным отверстием перерабатывает фрукты и овощи целиком, и их не нужно предварительно измельчать. Она также снабжена герметичным кувшином для сока, который надолго сохранит свежесть сока.