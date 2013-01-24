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Pure Essentials Collection

Соковыжималка

HR1858/00
Общая оценка / 5
  • Моментальное приготовление превосходного сока Моментальное приготовление превосходного сока Моментальное приготовление превосходного сока
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    Pure Essentials Collection Соковыжималка

    HR1858/00
    Общая оценка / 5

    Моментальное приготовление превосходного сока

    Приготовление сока стало намного проще. Широкая камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, не требуя предварительной резки. Мощный мотор 650 Вт в сочетании с уникальным мелкоячеистым фильтром выжимает сок до последней капли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Pure Essentials Collection Соковыжималка

    Моментальное приготовление превосходного сока

    Приготовление сока стало намного проще. Широкая камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, не требуя предварительной резки. Мощный мотор 650 Вт в сочетании с уникальным мелкоячеистым фильтром выжимает сок до последней капли. Узнать обо всех преимуществах

    Моментальное приготовление превосходного сока

    Приготовление сока стало намного проще. Широкая камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, не требуя предварительной резки. Мощный мотор 650 Вт в сочетании с уникальным мелкоячеистым фильтром выжимает сок до последней капли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Pure Essentials Collection Соковыжималка

    Моментальное приготовление превосходного сока

    Приготовление сока стало намного проще. Широкая камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, не требуя предварительной резки. Мощный мотор 650 Вт в сочетании с уникальным мелкоячеистым фильтром выжимает сок до последней капли. Узнать обо всех преимуществах

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      Моментальное приготовление превосходного сока

      Загрузка фруктов целиком. Выжимает сок до последней капли

      • 650 Вт
      • 2 л
      • Широкая камера подачи плодов
      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

      Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

      Контейнер для мякоти емкостью 2 л и кувшин для сока емкостью 1,25 л позволяют приготовить больше сока за один прием.

      Благодаря широкой камере подачи плодов нет необходимости в предварительной нарезке фруктов

      Благодаря широкой камере подачи плодов нет необходимости в предварительной нарезке фруктов

      Широкая камера подачи плодов позволяет загружать фрукты и овощи целиком, их больше не надо предварительно нарезать.

      Различные скорости для мягких и твердых фруктов

      Различные скорости для мягких и твердых фруктов

      Благодаря переключению режимов скоростей соковыжималки Philips можно легко выжимать сок из мягких и твердых фруктов и овощей.

      Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

      Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

      Мощный мотор

      Быстрое приготовление соков благодаря мощному мотору.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Кувшин для сока
        Да

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Фиксаторы
        Да
        Режим скорости
        2
        Буклет с рецептами
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Яркий белый с желтыми вставками
        Материал корпуса и фиксаторов
        АБС-пластик
        Материал крышки
        SAN
        Материал контейнера для мякоти и толкателя
        PP
        Материал носика
        Нержавеющая сталь
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Кувшин из пластика SAN и крышка из полипропилена

      • Технические характеристики

        Питание
        650  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Длина шнура
        1,2  м
        Диаметр загрузочного отверстия
        75  миллиметра
        Частота
        50/60  Гц
        Контейнер для мякоти
        2  Д
        Емкость кувшина для сока
        1250  мл

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