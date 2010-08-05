HR1858/50
Идеальный сок — мгновенно
Приготовление сока стало намного проще. Широкая камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, не требуя предварительной резки. Соковыжималка Philips с мощным мотором 650 Вт и с уникальным сетчатым микрофильтром выжимает сок до последней капли.Узнать обо всех преимуществах
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Увеличенная камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, чтобы вам не пришлось резать их перед загрузкой в прибор.
Благодаря переключению режимов скоростей соковыжималки Philips можно легко выжимать сок из мягких и твердых фруктов и овощей.
Контейнер для мякоти 2 л и кувшин для сока 1,25 л позволят выжимать больше сока за раз.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Быстрый отжим сока благодаря мощному мотору.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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