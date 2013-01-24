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Viva Collection

Соковыжималка

HR1864/20
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Общая оценка / 5
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
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    Viva Collection Соковыжималка

    HR1864/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Viva Collection Соковыжималка

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах

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      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      До 2 л сока за один прием и очистка за 1 минуту

      • 700 Вт
      • QuickClean
      • 2 л, широкая камера подачи XL
      • Воронка
      Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

      Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

      Соковыжималка Philips — это первая на рынке модель с центрифугой, которая оснащена функцией предварительной очистки. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор изнутри для удаления оставшихся волокон с крышки и более легкой очистки фильтра.

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей.

      Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

      Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

      Готовьте сок с удовольствием. Крышка и контейнер для мякоти выполнены из прозрачных материалов, что позволяет следить за процессом приготовления сока из фруктов и овощей и вовремя очищать контейнер.

      До 2 л сока за один прием

      До 2 л сока за один прием

      Выжимайте до 2 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

      Камера подачи XL (75 мм)

      Камера подачи XL (75 мм)

      Сверхширокая камера подачи плодов шириной 75 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

      Мощный мотор 700 Вт

      Мощный мотор 700 Вт

      Мощный мотор 700 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.

      Выжимайте сок из ягод благодаря специальному поддону

      Выжимайте сок из ягод благодаря специальному поддону

      Загружать ягоды или небольшие фрукты в камеру подачи неудобно. С помощью специального поддона можно быстро приготовить сок из ягод — просто установите его на камеру подачи и загрузите все ингредиенты.

      Технология QuickClean

      Технология QuickClean

      Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобной очистки. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно очистить всего за 1 минуту.

      Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

      Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

      Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

      Фильтр QuickClean

      Фильтр QuickClean

      Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.

      Гладкие поверхности и простая очистка

      Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: можно промывать под краном.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Алюминиевый
        Материал корпуса
        Алюминиевый
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Кувшин из пластика SAN и крышка из ABS
        Материал контейнера для мякоти и толкателя
        • АБС-пластик
        • SAN

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Фиксаторы
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Режим скорости
        1

      • Технические характеристики

        Мощность
        700  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1  м
        Контейнер для мякоти
        1,2  л
        Диаметр загрузочного отверстия
        75  миллиметра
        Емкость
        2  л
        Емкость кувшина для сока
        800  мл

      • Аксессуары

        Поддон для ягод
        Да

      • Легко чистится

        Все насадки можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        QuickClean
        Да

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