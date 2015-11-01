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  • Максимум сока. Без усилий. Максимум сока. Без усилий. Максимум сока. Без усилий.

    Viva Collection Соковыжималка

    HR1864/20

    Максимум сока. Без усилий.

    Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Радуйте себя здоровыми домашними соками каждый день!

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    Viva Collection Соковыжималка

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    Максимум сока. Без усилий.

    До 2 л сока за один прием и очистка за 1 минуту

    • 700 Вт
    • QuickClean
    • 2 л, широкая камера подачи XL
    • Воронка
    Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

    Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

    Соковыжималка Philips — это первая на рынке модель с центрифугой, которая оснащена функцией предварительной очистки. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор изнутри для удаления оставшихся волокон с крышки и более легкой очистки фильтра.

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей.

    Простое отслеживание количества мякоти благодаря прозрачному контейнеру

    Простое отслеживание количества мякоти благодаря прозрачному контейнеру

    Наслаждайтесь по-настоящему интерактивным процессом отжима сока. Крышка и контейнер для мякоти из прозрачного материала позволят наблюдать за процессом отжима сока из фруктов и овощей. Вы также легко заметите, когда контейнер наполнится, и придет время опустошить его.

    До 2 л сока за раз

    До 2 л сока за раз

    Готовьте до 2 л сока за раз без необходимости опустошать контейнер для мякоти.

    Камера подачи XL (75 мм)

    Камера подачи XL (75 мм)

    Сверхширокая камера подачи плодов шириной 75 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

    Мощный мотор 700 Вт

    Мощный мотор 700 Вт

    Мощный мотор 700 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.

    Выжимайте сок из ягод благодаря специальному поддону

    Выжимайте сок из ягод благодаря специальному поддону

    Загружать ягоды или небольшие фрукты в камеру подачи неудобно. С помощью специального поддона можно быстро приготовить сок из ягод — просто установите его на камеру подачи и загрузите все ингредиенты.

    Технология QuickClean

    Технология QuickClean

    Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобства мытья. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно помыть всего за 1 минуту.

    Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

    Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

    Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

    Фильтр QuickClean

    Фильтр QuickClean

    Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.

    Детали легко мыть

    Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: просто помыть под краном.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Алюминиевый
      Цвет
      Алюминиевый
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      Кувшин (SAN), крышка (ABS-пластик)
      Материал контейнера для мякоти и толкателя
      • ABS-пластик
      • SAN

    • Легко чистится

      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      QuickClean
      Да

    • Аксессуары

      Поддон для ягод
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1  m
      Мощность
      700  W
      Напряжение
      220–240  V
      Емкость
      2  l
      Частота
      50/60  Hz
      Контейнер для мякоти
      1,2  l
      Диаметр загрузочного отверстия
      75  mm
      Емкость кувшина для сока
      800  ml

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      1
      Фиксаторы
      Да

    Badge-D2C

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