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    Aluminium Collection Соковыжималка

    HR1866/30

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Соковыжималка Philips с корпусом из анодированного алюминия обеспечит небывалую простоту приготовления сока засчет уникального мелкоячеистого фильтра, мотора мощностью 800 Вт, широкой камеры подачи плодов, системы "капля стоп", контейнера для мякоти объемом 2 л и стильного кувшина для сока объемом 1,5 л.

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    Aluminium Collection Соковыжималка

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    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Легкий способ наслаждаться свежим соком каждый день

    • 800 Вт
    • 2 л
    • Широкая камера подачи плодов
    Большая камера подачи плодов вмещает фрукты и овощи целиком

    Большая камера подачи плодов вмещает фрукты и овощи целиком

    Большая камера подачи плодов вмещает целиком даже такие крупные фрукты и овощи,как яблоки, морковь и свекла без предварительной нарезки.

    Благодаря мощному мотору в 800 Вт можно быстро приготовить сок

    Благодаря мощному мотору в 800 Вт можно быстро приготовить сок

    Благодаря мощному мотору в 800 Вт можно быстро приготовить сок

    Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

    Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

    Соковыжималка Philips оснащена мелкоячеистым фильтром для получения еще большего количества сока.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

    Система "капля стоп" предотвращает просачивание сока

    Система "капля стоп" предотвращает просачивание сока

    Носик с защитой от протекания предотвращает проливание сока на кухонный стол. Очистка носика не составляет труда, так как его можно снять и вымыть в посудомоечной машине.

    Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

    Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

    Различные скорости для мягких и твердых фруктов

    Благодаря переключению режимов скоростей соковыжималки Philips можно легко выжимать сок из мягких и твердых фруктов и овощей.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Коричневый
      Материал корпуса
      Матовый алюминий
      Материал крышки
      SAN
      Материал контейнера для мякоти и толкателя
      PP
      Материал носика
      Нержавеющая сталь

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Кувшин для сока
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,2  m
      Мощность
      800  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Контейнер для мякоти
      2  l
      Диаметр загрузочного отверстия
      74  mm
      Емкость кувшина для сока
      1250  ml

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Буклет с рецептами
      Да
      Режим скорости
      2
      Фиксаторы
      Да
      Защита от протекания
      Да

    Badge-D2C

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