HR1866/30
Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Соковыжималка Philips с корпусом из анодированного алюминия обеспечит небывалую простоту приготовления сока засчет уникального мелкоячеистого фильтра, мотора мощностью 800 Вт, широкой камеры подачи плодов, системы "капля стоп", контейнера для мякоти объемом 2 л и стильного кувшина для сока объемом 1,5 л.Узнать обо всех преимуществах
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Большая камера подачи плодов вмещает целиком даже такие крупные фрукты и овощи,как яблоки, морковь и свекла без предварительной нарезки.
Благодаря мощному мотору в 800 Вт можно быстро приготовить сок
Соковыжималка Philips оснащена мелкоячеистым фильтром для получения еще большего количества сока.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Носик с защитой от протекания предотвращает проливание сока на кухонный стол. Очистка носика не составляет труда, так как его можно снять и вымыть в посудомоечной машине.
Благодаря переключению режимов скоростей соковыжималки Philips можно легко выжимать сок из мягких и твердых фруктов и овощей.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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