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    Avance Collection Соковыжималка

    HR1869/01

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря инновационному решению QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Радуйте себя здоровыми домашними соками каждый день!

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    Avance Collection Соковыжималка

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    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    На 10 % больше сока* и очистка за 1 минуту!

    • 900 Вт
    • QuickClean
    • 2,5 л, сверхширокая камера подачи XXL
    • Система "капля-стоп"
    Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

    Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

    Благодаря инновационной системе приготовления сока с перевернутой сеткой, эта соковыжималка позволяет получить на 10 % больше сока*. В зависимости от видов используемых овощей и фруктов можно получить до 2,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

    Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

    Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

    Сверхширокая камера подачи плодов шириной 80 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

    2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

    2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

    2 режима скорости этой соковыжималки Philips позволят выжимать сок из любимых фруктов и овощей — как мягких, так и твердых.

    Технология QuickClean

    Технология QuickClean

    Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобства мытья. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно помыть всего за 1 минуту.

    Фильтр QuickClean

    Фильтр QuickClean

    Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.

    Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

    Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

    Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей.

    Система "капля-стоп" встроена в носик

    Система "капля-стоп" встроена в носик

    Рабочая поверхность остается чистой даже после окончания работы соковыжималки. Система "капля-стоп" предотвращает протекание сока на рабочую поверхность.

    Буклет с интересными рецептами сока

    Буклет с интересными рецептами сока

    Благодаря буклету с интересными рецептами Вы сможете готовить восхитительные соки каждый день.

    Мощность 900 Вт обеспечивает обработку даже самых твердых плодов

    Мощность 900 Вт обеспечивает обработку даже самых твердых плодов

    Благодаря мощному мотору 900 Вт сок можно приготовить даже из самых твердых плодов.

    Детали легко мыть

    Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: просто помыть под краном.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Полипропилен
      Цвет
      Черный
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      Кувшин (SAN), крышка (PS)
      Материал крышки
      SAN
      Материал контейнера для мякоти и толкателя
      PS
      Материал носика
      Нержавеющая сталь

    • Аксессуары

      Кувшин для сока
      Да
      Дополнительный носик
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1  m
      Мощность
      900  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Контейнер для мякоти
      1,6  l
      Диаметр загрузочного отверстия
      80  mm
      Емкость кувшина для сока
      1500  ml

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Буклет с рецептами
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      2
      Фиксаторы
      Да

    Badge-D2C

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    • *По сравнению с предыдущей моделью Philips HR1858

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