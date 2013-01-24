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Avance Collection

Соковыжималка

HR1869/70
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  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
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    Avance Collection Соковыжималка

    HR1869/70
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Соковыжималка Philips Avance выжимает сок из овощей и фруктов до последней капли благодаря системе с перевернутым фильтром, а технология QuickClean обеспечивает невероятно легкую очистку соковыжималки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Соковыжималка

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Соковыжималка Philips Avance выжимает сок из овощей и фруктов до последней капли благодаря системе с перевернутым фильтром, а технология QuickClean обеспечивает невероятно легкую очистку соковыжималки. Узнать обо всех преимуществах

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      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      На 10 % больше сока* и моментальная очистка!

      • 900 Вт
      • QuickClean
      • 2,5 л, сверхширокая камера подачи XXL
      • Система "капля-стоп"
      Выжимает на 10 % больше сока

      Выжимает на 10 % больше сока

      Благодаря инновационной системе с перевернутым фильтром соковыжималка выжимает сок из фруктов и овощей до последней капли. Вы получите на 10 % больше сока по сравнению с моделью HR1861 — лидером линейки соковыжималок Philips.

      Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

      Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

      Благодаря инновационной системе приготовления сока с перевернутой сеткой, эта соковыжималка позволяет получить на 10 % больше сока*. В зависимости от видов используемых овощей и фруктов можно получить до 2,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

      Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

      Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

      Сверхширокая камера подачи плодов шириной 80 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

      Технология QuickClean и фильтр с полировкой

      Технология QuickClean и фильтр с полировкой

      Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобной очистки. Благодаря функции предварительной очистки и фильтру QuickClean с полировкой достаточно лишь промыть прибор для очистки.

      Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

      Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

      Соковыжималка Philips — это первая на рынке модель с центрифугой, которая оснащена функцией предварительной очистки. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор изнутри для удаления оставшихся волокон с крышки и более легкой очистки фильтра.

      Простая очистка от волокон благодаря гладкой поверхности фильтра

      Простая очистка от волокон благодаря гладкой поверхности фильтра

      Обычно фильтр соковыжималки сложно чистить, так как в нем застревают волокна мякоти. Благодаря гладким поверхностям фильтра соковыжималки Philips, после небольшой очистки оставшиеся волокна легко удаляются при помощи обычной щетки. Полная очистка соковыжималки всего за минуту!

      Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

      Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

      Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей.

      Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока

      Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока

      Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока на кухонный стол. Очистка носика совсем не составляет труда, так как его можно снять и вымыть в посудомоечной машине. Теперь вы не прольете ни одной капли сока!

      Мощность 900 Вт обеспечивает обработку даже самых твердых плодов

      Мощность 900 Вт обеспечивает обработку даже самых твердых плодов

      Благодаря мощному мотору 900 Вт сок можно приготовить даже из самых твердых плодов.

      2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

      2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Черный

      • Общие характеристики

        2 скорости
        Да
        Защита от протекания
        Да

      • Технические характеристики

        Мощность
        900  Вт
        Емкость
        2,5  л

      • Аксессуары

        Дополнительный носик
        Да

      • Легко чистится

        Все насадки можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        QuickClean
        Да

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            • По сравнению с моделью HR1861 — лидером линейки соковыжималок Philips