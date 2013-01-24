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Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Соковыжималка Philips Avance выжимает сок из овощей и фруктов до последней капли благодаря системе с перевернутым фильтром, а технология QuickClean обеспечивает невероятно легкую очистку соковыжималки. Узнать обо всех преимуществах
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Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Соковыжималка Philips Avance выжимает сок из овощей и фруктов до последней капли благодаря системе с перевернутым фильтром, а технология QuickClean обеспечивает невероятно легкую очистку соковыжималки. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря инновационной системе с перевернутым фильтром соковыжималка выжимает сок из фруктов и овощей до последней капли. Вы получите на 10 % больше сока по сравнению с моделью HR1861 — лидером линейки соковыжималок Philips.
Благодаря инновационной системе приготовления сока с перевернутой сеткой, эта соковыжималка позволяет получить на 10 % больше сока*. В зависимости от видов используемых овощей и фруктов можно получить до 2,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.
Сверхширокая камера подачи плодов шириной 80 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.
Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобной очистки. Благодаря функции предварительной очистки и фильтру QuickClean с полировкой достаточно лишь промыть прибор для очистки.
Соковыжималка Philips — это первая на рынке модель с центрифугой, которая оснащена функцией предварительной очистки. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор изнутри для удаления оставшихся волокон с крышки и более легкой очистки фильтра.
Обычно фильтр соковыжималки сложно чистить, так как в нем застревают волокна мякоти. Благодаря гладким поверхностям фильтра соковыжималки Philips, после небольшой очистки оставшиеся волокна легко удаляются при помощи обычной щетки. Полная очистка соковыжималки всего за минуту!
Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Быстрая и легкая сборка всех деталей.
Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока на кухонный стол. Очистка носика совсем не составляет труда, так как его можно снять и вымыть в посудомоечной машине. Теперь вы не прольете ни одной капли сока!
Благодаря мощному мотору 900 Вт сок можно приготовить даже из самых твердых плодов.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
Аксессуары
Легко чистится
CP9550/01
CRP223/01
CP9546/01