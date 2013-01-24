Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. Также в комплект входит соковыжималка для цитрусовых. А благодаря инновационной сетке очистка займет у вас минимум времени. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком! Узнать обо всех преимуществах