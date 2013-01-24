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Avance Collection

Соковыжималка

HR1871/70
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  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
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    Avance Collection Соковыжималка

    HR1871/70
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Соковыжималка Philips Avance выжимает сок из овощей и фруктов до последней капли благодаря системе с перевернутым фильтром, а технология QuickClean обеспечивает невероятно легкую очистку соковыжималки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Соковыжималка

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Соковыжималка Philips Avance выжимает сок из овощей и фруктов до последней капли благодаря системе с перевернутым фильтром, а технология QuickClean обеспечивает невероятно легкую очистку соковыжималки. Узнать обо всех преимуществах

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      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      На 10 % больше сока* и моментальная очистка!

      • 1000 Вт
      • QuickClean
      • 2,5 л, сверхширокая камера подачи XXL
      • Система "капля-стоп"
      Выжимает на 10 % больше сока

      Выжимает на 10 % больше сока

      Благодаря инновационной системе с перевернутым фильтром соковыжималка выжимает сок из фруктов и овощей до последней капли. Вы получите на 10 % больше сока по сравнению с моделью HR1861 — лидером линейки соковыжималок Philips.

      Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

      Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

      Благодаря инновационной системе приготовления сока с перевернутой сеткой, эта соковыжималка позволяет получить на 10 % больше сока*. В зависимости от видов используемых овощей и фруктов можно получить до 2,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

      Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

      Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

      Сверхширокая камера подачи плодов шириной 80 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

      Технология QuickClean и фильтр с полировкой

      Технология QuickClean и фильтр с полировкой

      Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобной очистки. Благодаря функции предварительной очистки и фильтру QuickClean с полировкой достаточно лишь промыть прибор для очистки.

      Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

      Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

      Соковыжималка Philips — это первая на рынке модель с центрифугой, которая оснащена функцией предварительной очистки. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор изнутри для удаления оставшихся волокон с крышки и более легкой очистки фильтра.

      Простая очистка от волокон благодаря гладкой поверхности фильтра

      Простая очистка от волокон благодаря гладкой поверхности фильтра

      Обычно фильтр соковыжималки сложно чистить, так как в нем застревают волокна мякоти. Благодаря гладким поверхностям фильтра соковыжималки Philips, после небольшой очистки оставшиеся волокна легко удаляются при помощи обычной щетки. Полная очистка соковыжималки всего за минуту!

      Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

      Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

      Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей.

      Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока

      Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока

      Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока на кухонный стол. Очистка носика совсем не составляет труда, так как его можно снять и вымыть в посудомоечной машине. Теперь вы не прольете ни одной капли сока!

      Мощность 1000 Вт: сок из самых твердых ингредиентов

      Мощность 1000 Вт: сок из самых твердых ингредиентов

      Благодаря мощному мотору 1000 Вт сок можно приготовить даже из самых твердых ингредиентов.

      2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

      2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        Носик

      • Общие характеристики

        Количество скоростей
        2
        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Различные режимы скорости
        • QuickClean

      • Технические характеристики

        Емкость
        2,5  л
        Мощность
        1000  Вт
        напряжение
        220  В

      • Дизайн

        цвет
        Черный/металлик

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            • По сравнению с моделью HR1861 — лидером линейки соковыжималок Philips