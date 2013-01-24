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Robust Collection

Соковыжималка

HR1881/00
Общая оценка / 5
  • Искусство инноваций Искусство инноваций Искусство инноваций
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    Robust Collection Соковыжималка

    HR1881/00
    Общая оценка / 5

    Искусство инноваций

    Благодаря этой мощной соковыжималке Philips, которая выжимает сок из овощей и фруктов до последней капли, вы сможете получить еще больше сока. Эта модель является частью коллекции Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Robust Collection Соковыжималка

    Искусство инноваций

    Благодаря этой мощной соковыжималке Philips, которая выжимает сок из овощей и фруктов до последней капли, вы сможете получить еще больше сока. Эта модель является частью коллекции Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

    Искусство инноваций

    Благодаря этой мощной соковыжималке Philips, которая выжимает сок из овощей и фруктов до последней капли, вы сможете получить еще больше сока. Эта модель является частью коллекции Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Robust Collection Соковыжималка

    Искусство инноваций

    Благодаря этой мощной соковыжималке Philips, которая выжимает сок из овощей и фруктов до последней капли, вы сможете получить еще больше сока. Эта модель является частью коллекции Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

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      Искусство инноваций

      Еще больше сока из фруктов и овощей

      • 1200 Вт
      • 2 л
      • Сверхширокая камера подачи плодов
      Сверхширокая камера для подачи вмещает фрукты и овощи целиком

      Сверхширокая камера для подачи вмещает фрукты и овощи целиком

      Сверхширокая камера подачи плодов шириной 90 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

      Микроячеистый фильтр с дополнительными рёбрами экстракции для большего выхода сока

      Микроячеистый фильтр с дополнительными рёбрами экстракции для большего выхода сока

      Уникальный сетчатый микрофильтр соковыжималки Philips с дополнительными ребрами экстракции из нержавеющей стали позволяет выжать из плодов весь сок до последней капли.

      Носик с защитой от протекания: поднимается вверх, не пропуская ни единой капли

      Носик с защитой от протекания: поднимается вверх, не пропуская ни единой капли

      Носик с защитой от протекания предотвращает проливание сока на кухонный стол. Очистка носика не составляет труда, так как его можно снять и вымыть в посудомоечной машине.

      15-летняя гарантия на электродвигатель

      15-летняя гарантия на электродвигатель

      При регистрации продукта в течение 3 месяцев после приобретения предоставляется 15-летняя гарантия на электродвигатель.

      2 скорости для мягких и твёрдых фруктов

      Различные настройки скорости позволяют выжимать сок из твердых или мягких фруктов.

      Лёгкость очистки поверхностей, все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

      Благодаря гладкой поверхности стакан и чаша измельчителя легко моются в посудомоечной машине.

      Надёжный блокировочный механизм для максимальной безопасности

      Максимальная безопасность и устойчивость при работе достигаются благодаря блокировочному механизму.

      Микроячеистый фильтр из нержавеющей стали

      Уникальный микроячеистый фильтр со специальными ножами выжимает сок до последней капли.

      Прочный металлический корпус

      Соковыжималка изготовлена из высококачественных материалов, поэтому вы сможете наслаждаться ее использованием в течение долгих лет. Прочный литой металлический корпус обеспечивает оптимальную устойчивость.

      Энергоэффективный мотор 1200 Вт

      Долговечная конструкция. 15 лет гарантии на двигатель после регистрации продукта.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Буклет с рецептами
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Фиксаторы
        Да
        Режим скорости
        2
        Защита от протекания
        Да

      • Аксессуары

        Круглая щеточка для чистки
        Да
        Щеточка для чистки
        Да
        Кувшин для сока
        Да

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        Литой алюминий
        Материал крышки
        SAN
        Материал контейнера для мякоти и толкателя
        PP
        Материал носика
        Нержавеющая сталь
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Кувшин из пластика SAN и крышка из полипропилена
        Цвет
        Алюминий и светло-серый

      • Технические характеристики

        Контейнер для мякоти
        2  л
        Диаметр загрузочного отверстия
        90  миллиметра
        Частота
        50/60  Гц
        Мощность
        1200  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Длина шнура
        1,2  м
        Емкость кувшина для сока
        1500  мл
        RPM
        100 об./мин

      • Размеры

        Размеры коробки (ШxВxГ)
        41,0x54,5x26,9
        Вес продукта
        6,9  кг
        Вес, включая упаковку
        8,37  кг

      • Легко чистится

        Все насадки можно мыть в посудомоечной машине
        Да

      • Гарантия

        Дополнительная гарантия
        Гарантия в течение 5 лет на прибор и 15 лет на мотор

      • Забота об окружающей среде

        Изготовлен из переработанного сырья
        11  %
        Перерабатываемое сырье
        89  %
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0  Вт

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