Искусство инноваций

Благодаря этой мощной соковыжималке Philips, которая выжимает сок из овощей и фруктов до последней капли, вы сможете получить еще больше сока. Эта модель является частью коллекции Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах