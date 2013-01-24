Ключевые слова для поиска
Искусство инноваций
Благодаря этой мощной соковыжималке Philips, которая выжимает сок из овощей и фруктов до последней капли, вы сможете получить еще больше сока. Эта модель является частью коллекции Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Искусство инноваций
Благодаря этой мощной соковыжималке Philips, которая выжимает сок из овощей и фруктов до последней капли, вы сможете получить еще больше сока. Эта модель является частью коллекции Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах
Искусство инноваций
Благодаря этой мощной соковыжималке Philips, которая выжимает сок из овощей и фруктов до последней капли, вы сможете получить еще больше сока. Эта модель является частью коллекции Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Искусство инноваций
Благодаря этой мощной соковыжималке Philips, которая выжимает сок из овощей и фруктов до последней капли, вы сможете получить еще больше сока. Эта модель является частью коллекции Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах
Сверхширокая камера подачи плодов шириной 90 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.
Уникальный сетчатый микрофильтр соковыжималки Philips с дополнительными ребрами экстракции из нержавеющей стали позволяет выжать из плодов весь сок до последней капли.
Носик с защитой от протекания предотвращает проливание сока на кухонный стол. Очистка носика не составляет труда, так как его можно снять и вымыть в посудомоечной машине.
При регистрации продукта в течение 3 месяцев после приобретения предоставляется 15-летняя гарантия на электродвигатель.
Различные настройки скорости позволяют выжимать сок из твердых или мягких фруктов.
Благодаря гладкой поверхности стакан и чаша измельчителя легко моются в посудомоечной машине.
Максимальная безопасность и устойчивость при работе достигаются благодаря блокировочному механизму.
Уникальный микроячеистый фильтр со специальными ножами выжимает сок до последней капли.
Соковыжималка изготовлена из высококачественных материалов, поэтому вы сможете наслаждаться ее использованием в течение долгих лет. Прочный литой металлический корпус обеспечивает оптимальную устойчивость.
Долговечная конструкция. 15 лет гарантии на двигатель после регистрации продукта.
Общие характеристики
Аксессуары
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Размеры
Легко чистится
Гарантия
Забота об окружающей среде