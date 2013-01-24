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Все легко и просто
Этот блендер с мотором мощностью 350 Вт, кувшином объемом 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями обеспечивает отличный результат. И все это легко и просто. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Все легко и просто
Этот блендер с мотором мощностью 350 Вт, кувшином объемом 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями обеспечивает отличный результат. И все это легко и просто. Узнать обо всех преимуществах
Все легко и просто
Этот блендер с мотором мощностью 350 Вт, кувшином объемом 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями обеспечивает отличный результат. И все это легко и просто. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Все легко и просто
Этот блендер с мотором мощностью 350 Вт, кувшином объемом 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями обеспечивает отличный результат. И все это легко и просто. Узнать обо всех преимуществах
Высококачественное стекло кувшина устойчиво к появлению царапин и неприятных запахов.
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
Блендер Philips оснащен различными настройками и позволяет выбрать нужный скоростной режим и степень измельчения ингредиентов.
Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Полная гарантия на 2 года.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики