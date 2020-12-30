HR2011/70
Все легко и просто
Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Измельчает, нарезает кубиками и ломтиками без усилий благодаря ножевому блоку с 5 зазубренными лезвиями.
Используйте мельничку этого блендера Philips для измельчения ингредиентов с разным процентом содержания влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца за считанные секунды.
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
Полная гарантия на 2 года.
Благодаря большому выбору настроек, продукты можно обрабатывать в различных скоростных режимах.
Высококачественное стекло кувшина устойчиво к появлению царапин и неприятных запахов.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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