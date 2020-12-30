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    Daily Collection Блендер

    HR2011/70

    Все легко и просто

    Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто!

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    Daily Collection Блендер

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    Все легко и просто

    Блендер с 5 зазубренными лезвиями и мотором мощностью 350 Вт

    • 350 Вт
    • Стеклянный кувшин 2 л
    • с мельничкой
    • 2 режима скорости и импульсный режим
    Зазубренные лезвия

    Зазубренные лезвия

    Измельчает, нарезает кубиками и ломтиками без усилий благодаря ножевому блоку с 5 зазубренными лезвиями.

    Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

    Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

    Используйте мельничку этого блендера Philips для измельчения ингредиентов с разным процентом содержания влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца за считанные секунды.

    Съемный ножевой блок

    Съемный ножевой блок

    Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

    Гарантия 2 года

    Гарантия 2 года

    Полная гарантия на 2 года.

    Различные режимы скорости

    Благодаря большому выбору настроек, продукты можно обрабатывать в различных скоростных режимах.

    Кувшин из высококачественного стекла

    Высококачественное стекло кувшина устойчиво к появлению царапин и неприятных запахов.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      PP
      Цвет
      Белый с голубым оттенком
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина блендера
      Стекло

    • Аксессуары

      Мельничка
      Да
      Фильтр
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      350  W
      Частота
      50/60  Hz
      Вместимость кувшина блендера
      0,4  l

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      Да

    Badge-D2C

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