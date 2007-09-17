HR2020/70
Прекрасно подходит для любой кухни
Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин можно хранить над основанием, что делает размер блендера Philips вдвое меньше. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5 зазубренными лезвиями и мотор 400 ВтУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
При хранении занимает вдвое меньше места, по сравнению с блендерами стандартных размеров, поскольку кувшин можно хранить над основанием.
Измельчает, нарезает кубиками и ломтиками без усилий благодаря ножевому блоку с 5 зазубренными лезвиями.
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.
Полная гарантия на 2 года.
Отделение для шнура в корпусе блендера обеспечивает удобное хранение прибора на кухне.
Благодаря большому выбору настроек, продукты можно обрабатывать в различных скоростных режимах.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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