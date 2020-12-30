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    Блендер

    HR2067/02

    Свежие блюда каждый день

    Этот блендер Philips поможет вам каждый день готовить разнообразные блюда: свежевыжатые соки, домашние супы или питательные смузи. Благодаря мотору 600 Вт, переключению режимов скоростей и насадке-мельничке его возможности практически безграничны.

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    Блендер

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    Свежие блюда каждый день

    Блендер для коктейлей, вкусных супов и полезных соков

    • 600 Вт
    • Пластиковый кувшин 2 л
    • с мельничкой и фильтром
    • 5 скоростей и импульсный режим
    Мельничка

    Мельничка

    Уникальный режущий блок быстро перемалывает бобы и орехи.

    Фильтр для очистки сока

    Фильтр для очистки сока

    Благодаря этому удобному фильтру в сок не попадают семена и косточки.

    Функция измельчения льда

    Функция измельчения льда

    Функция измельчения льда включается нажатием одной кнопки.

    Ударопрочный кувшин

    Ударопрочный кувшин

    Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

    Долговечные зазубренные лезвия

    Долговечные зазубренные лезвия

    Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.

    Съемный ножевой блок

    Съемный ножевой блок

    Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

    5 скоростных режимов и импульсный режим

    Блендер Philips оснащен различными настройками и позволяет выбрать нужный скоростной режим и степень измельчения ингредиентов.

    600 Вт

    Двигатель мощностью 600 Вт позволяет устройству легко размалывать, измельчать и перемешивать любые ингредиенты.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      PP
      Цвет
      Белый с оранжевыми вставками
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина блендера
      SAN

    • Аксессуары

      Мельничка
      Да
      Фильтр
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      600  W
      Частота
      50/60  Hz
      Вместимость кувшина блендера
      2  l

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      5 и импульсный режим

    Badge-D2C

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