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Avance Collection

Блендер

HR2096/00
Общая оценка / 5
3 награды
  • Максимально однородные смеси без комочков Максимально однородные смеси без комочков Максимально однородные смеси без комочков
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    Avance Collection Блендер

    HR2096/00
    Общая оценка / 5
    3 награды

    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 800 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов Вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Блендер

    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 800 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов Вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах

    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 800 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов Вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Avance Collection Блендер

    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 800 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов Вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимально однородные смеси без комочков

      Технология ProBlend 6 гарантирует вдвое лучший результат*

      • 800 Вт
      • Стеклянный кувшин 2 л
      • с лопаткой
      • ProBlend 6
      Кувшин уникальной конструкции для эффективного смешивания

      Кувшин уникальной конструкции для эффективного смешивания

      Нож, положение которого в кувшине смещено от центра, создает турбулентность и смешивает ингредиенты максимально эффективно.

      Мощный мотор 800 Вт

      Мощный мотор 800 Вт

      Этот блендер Philips оснащен мощным мотором 800 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.

      Кувшин из высококачественного стекла макс. емкостью 2 л (1,5 л с продуктами)

      Кувшин из высококачественного стекла макс. емкостью 2 л (1,5 л с продуктами)

      Кувшин емкостью 2 л изготовлен из высококачественного стекла, устойчивого к царапинам, и позволяет обрабатывать горячие ингредиенты.

      Плавная регулировка скорости на дисплее с подсветкой

      Плавная регулировка скорости на дисплее с подсветкой

      Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.

      Запрограммированная функция дробления льда

      Запрограммированная функция дробления льда

      Мотор работает в заданной последовательности, позволяя дробить лед одним нажатием кнопки

      Кнопки импульсного режима и режима приготовления смузи

      Кнопки импульсного режима и режима приготовления смузи

      Кнопка импульсного режима позволяет полностью контролировать процесс, а кнопка для смузи поможет приготовить вкуснейшие коктейли одним нажатием.

      Лопатка для простого перемешивания ингредиентов

      Лопатка для простого перемешивания ингредиентов

      Удобная лопатка для блендера Philips позволяет безопасно перемешать ингредиенты во время смешивания.

      Все детали, кроме основного устройства и лезвия, можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали, кроме основного устройства и лезвия, можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали, кроме основного устройства и лезвия, можно мыть в посудомоечной машине.

      Нож ProBlend с 6-ю лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения

      Нож ProBlend с 6-ю лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения

      Блендер Philips с инновационной технологией ProBlend 6 отлично справляется с такими операциями, как приготовление фруктовых смесей, измельчение овощей и колка льда.

      Простота очистки благодаря съемному ножевому блоку

      Простота очистки благодаря съемному ножевому блоку

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Количество скоростей
        4
        Функции устройства
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки

      • Технические характеристики

        Питание
        800  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Емкость
        2  л
        Емкость кувшина
        2  л
        Длина шнура
        1  м
        Рабочий объем
        1,5  л

      • Дизайн

        цвет
        Платина

      • Отделка

        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Стекло
        Материал основного корпуса
        Алюминиевый

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            • По сравнению с моделью HR2094 — лидером линейки блендеров Philips