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    Avance Collection Блендер

    HR2097/00

    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips ProBlend 6 с зазубренными лезвиями и мотором мощностью 800 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. Различные скоростные режимы позволят добиться нужной консистенции и превосходных результатов.

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    Avance Collection Блендер

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    Максимально однородные смеси без комочков

    Технология ProBlend 6 гарантирует вдвое лучший результат*

    • 800 Вт
    • Кувшин из нержавеющей стали 2 л
    • с лопаткой
    • ProBlend 6
    Нож ProBlend с 6-ю лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения

    Нож ProBlend с 6-ю лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения

    Блендер Philips с инновационной технологией ProBlend 6 отлично справляется с такими операциями, как приготовление фруктовых смесей, измельчение овощей и колка льда.

    Кувшин уникальной конструкции для эффективного смешивания

    Кувшин уникальной конструкции для эффективного смешивания

    Нож, положение которого в кувшине смещено относительно центра, создает турбулентность и смешивает ингредиенты максимально эффективно.

    Мощный мотор 800 Вт

    Мощный мотор 800 Вт

    Этот блендер Philips оснащен мощным мотором 800 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.

    Кувшин из высококачественной нержавеющей стали макс. емкостью 2 л (1,5 л с продуктами)

    Кувшин из высококачественной нержавеющей стали макс. емкостью 2 л (1,5 л с продуктами)

    Кувшин емкостью 2 л изготовлен из высококачественного стекла, устойчивого к царапинам, и позволяет обрабатывать горячие ингредиенты.

    Подстройка скорости на дисплее

    Подстройка скорости на дисплее

    Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.

    Запрограммированная функция дробления льда

    Запрограммированная функция дробления льда

    Мотор работает в заданной последовательности, позволяя дробить лед одним нажатием кнопки

    Кнопки импульсного режима и режима приготовления смузи

    Кнопки импульсного режима и режима приготовления смузи

    Кнопка импульсного режима позволяет полностью контролировать процесс, а кнопка для смузи поможет приготовить вкуснейшие коктейли одним нажатием.

    Лопатка для простого перемешивания ингредиентов

    Лопатка для простого перемешивания ингредиентов

    Удобная лопатка для блендера Philips позволяет безопасно перемешать ингредиенты во время смешивания.

    Простота очистки благодаря съемному ножевому блоку

    Простота очистки благодаря съемному ножевому блоку

    Все детали, кроме основного устройства, можно мыть в посудомоечной машине.

    Все детали, кроме основного устройства, можно мыть в посудомоечной машине.

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1  m
      Мощность
      800  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость
      2  l
      Рабочий объем
      1,5  l

    • Дизайн

      Цвет
      Антрацит

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Отделение для хранения шнура
      • Нескользящие ножки
      Количество скоростей
      4

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Алюминиевый
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина
      Нержавеющая сталь

    Badge-D2C

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