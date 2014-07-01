HR2097/00
Максимально однородные смеси без комочков
Блендер Philips ProBlend 6 с зазубренными лезвиями и мотором мощностью 800 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. Различные скоростные режимы позволят добиться нужной консистенции и превосходных результатов.Узнать обо всех преимуществах
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Блендер Philips с инновационной технологией ProBlend 6 отлично справляется с такими операциями, как приготовление фруктовых смесей, измельчение овощей и колка льда.
Нож, положение которого в кувшине смещено относительно центра, создает турбулентность и смешивает ингредиенты максимально эффективно.
Этот блендер Philips оснащен мощным мотором 800 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.
Кувшин емкостью 2 л изготовлен из высококачественного стекла, устойчивого к царапинам, и позволяет обрабатывать горячие ингредиенты.
Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.
Мотор работает в заданной последовательности, позволяя дробить лед одним нажатием кнопки
Кнопка импульсного режима позволяет полностью контролировать процесс, а кнопка для смузи поможет приготовить вкуснейшие коктейли одним нажатием.
Удобная лопатка для блендера Philips позволяет безопасно перемешать ингредиенты во время смешивания.
Технические характеристики
Дизайн
Общие характеристики
Отделка
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