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Avance Collection

Блендер

HR2097/00
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4 награды
  • Максимально однородные смеси без комочков Максимально однородные смеси без комочков Максимально однородные смеси без комочков
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    Avance Collection Блендер

    HR2097/00
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    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips ProBlend 6 с зазубренными лезвиями и мотором мощностью 800 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. Различные скоростные режимы позволяют добиться нужной консистенции и превосходных результатов. Узнать обо всех преимуществах

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    Avance Collection Блендер

    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips ProBlend 6 с зазубренными лезвиями и мотором мощностью 800 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. Различные скоростные режимы позволяют добиться нужной консистенции и превосходных результатов. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимально однородные смеси без комочков

      Технология ProBlend 6 гарантирует вдвое лучший результат*

      • 800 Вт
      • Кувшин из нержавеющей стали 2 л
      • с лопаткой
      • ProBlend 6
      Нож ProBlend с 6-ю лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения

      Нож ProBlend с 6-ю лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения

      Блендер Philips с инновационной технологией ProBlend 6 отлично справляется с такими операциями, как приготовление фруктовых смесей, измельчение овощей и колка льда.

      Кувшин уникальной конструкции для эффективного смешивания

      Кувшин уникальной конструкции для эффективного смешивания

      Нож, положение которого в кувшине смещено относительно центра, создает турбулентность и смешивает ингредиенты максимально эффективно.

      Мощный мотор 800 Вт

      Мощный мотор 800 Вт

      Этот блендер Philips оснащен мощным мотором 800 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.

      Кувшин из высококачественной нержавеющей стали макс. емкостью 2 л (1,5 л с продуктами)

      Кувшин из высококачественной нержавеющей стали макс. емкостью 2 л (1,5 л с продуктами)

      Кувшин емкостью 2 л изготовлен из высококачественного стекла, устойчивого к царапинам, и позволяет обрабатывать горячие ингредиенты.

      Плавная регулировка скорости на дисплее с подсветкой

      Плавная регулировка скорости на дисплее с подсветкой

      Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.

      Запрограммированная функция дробления льда

      Запрограммированная функция дробления льда

      Мотор работает в заданной последовательности, позволяя дробить лед одним нажатием кнопки

      Кнопки импульсного режима и режима приготовления смузи

      Кнопки импульсного режима и режима приготовления смузи

      Кнопка импульсного режима позволяет полностью контролировать процесс, а кнопка для смузи поможет приготовить вкуснейшие коктейли одним нажатием.

      Лопатка для простого перемешивания ингредиентов

      Лопатка для простого перемешивания ингредиентов

      Удобная лопатка для блендера Philips позволяет безопасно перемешать ингредиенты во время смешивания.

      Простота очистки благодаря съемному ножевому блоку

      Простота очистки благодаря съемному ножевому блоку

      Все детали, кроме основного устройства, можно мыть в посудомоечной машине.

      Все детали, кроме основного устройства, можно мыть в посудомоечной машине.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Количество скоростей
        4
        Функции устройства
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки

      • Технические характеристики

        Мощность
        800  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Емкость
        2  л
        Длина шнура
        1  м
        Рабочий объем
        1,5  л

      • Дизайн

        цвет
        Антрацит

      • Отделка

        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Алюминиевый

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            • По сравнению с моделью HR2094 — лидером линейки блендеров Philips