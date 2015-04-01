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  • Нежный полезный смузи всего за несколько секунд Нежный полезный смузи всего за несколько секунд Нежный полезный смузи всего за несколько секунд

    Viva Collection Блендер

    HR2166/00

    Нежный полезный смузи всего за несколько секунд

    Блендер Philips линейки Viva Collection с мотором 600 Вт, кувшином 2 л и ножом ProBlend 5 обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и просто!

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    Viva Collection Блендер

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    Нежный полезный смузи всего за несколько секунд

    Меньше комочков благодаря технологии ProBlend 5*

    • 600 Вт
    • Пластиковый кувшин 2 л
    • с фильтром, мельничкой и измельчителем
    • ProBlend 5
    Мощный мотор 600 Вт

    Мощный мотор 600 Вт

    Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 600 Вт.

    Нож ProBlend 5 с пятью зазубренными лезвиями для эффективного измельчения и смешивания

    Нож ProBlend 5 с пятью зазубренными лезвиями для эффективного измельчения и смешивания

    Нож ProBlend 5 с пятью зазубренными лезвиями для эффективного измельчения и смешивания.

    Большой ударопрочный кувшин для большего количества смузи

    Большой ударопрочный кувшин для большего количества смузи

    В 2-литровом кувшине из прочного пластика вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи и поделиться им с близкими.

    Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

    Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

    Смешивайте продукты на разных скоростях и до нужной консистенции благодаря различным настройкам.

    Измельчитель для обработки овощей и мяса

    Измельчитель для обработки овощей и мяса

    Измельчитель с увеличенной емкостью прекрасно дополнит ваш блендер. Этот измельчитель нарезает лук, зелень, орехи и мясо на мелкие кусочки.

    Фильтр для соевого молока и сока без семян и косточек

    Фильтр для соевого молока и сока без семян и косточек

    Широкий фильтр для соевого молока и получения сока без семян и косточек.

    Металлическая вставка мельнички для измельчения различных ингредиентов

    Металлическая вставка мельнички для измельчения различных ингредиентов

    Большая мельничка с металлической вставкой защищает от царапин и обеспечивает качественный результат измельчения.

    Удобный литой регулятор

    Удобный литой регулятор

    Литой регулятор для удобного и быстрого управления скоростью.

    Импульсный режим для смешивания

    Импульсный режим для смешивания

    С помощью импульсного режима вы можете регулировать степень измельчения ингредиентов и время обработки.

    Индикатор уровня воды и рукоятка для удобного использования

    Индикатор уровня воды и рукоятка для удобного использования

    Индикатор уровня воды и рукоятка для удобного использования.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

    Международная гарантия на 2 года

    Международная гарантия на 2 года

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Полипропилен (PP)
      Цвет
      Белый и фиолетовый
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина блендера
      Стиролакрилонитрил (SAN)

    • Аксессуары

      Измельчитель
      Да
      Мельничка
      Да
      Фильтр
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      600  W
      Напряжение
      220–240 В
      Длина шнура
      1,0  m
      Частота
      50/60  Hz
      Максимальная емкость кувшина
      2 л

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Режим скорости
      различные и импульсный

    Badge-D2C

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