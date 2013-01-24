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Viva Collection

Блендер

HR2166/00
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  • Нежный полезный смузи всего за несколько секунд Нежный полезный смузи всего за несколько секунд Нежный полезный смузи всего за несколько секунд
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    Viva Collection Блендер

    HR2166/00
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      Нежный полезный смузи всего за несколько секунд

      Меньше комочков благодаря технологии ProBlend 5*

      • 600 Вт
      • Пластиковый кувшин 2 л
      • с фильтром, мельничкой и измельчителем
      • ProBlend 5
      Мощный мотор 600 Вт

      Мощный мотор 600 Вт

      Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 600 Вт.

      Нож ProBlend 5 с пятью зазубренными лезвиями для эффективного измельчения и смешивания

      Нож ProBlend 5 с пятью зазубренными лезвиями для эффективного измельчения и смешивания

      Нож ProBlend 5 с пятью зазубренными лезвиями для эффективного измельчения и смешивания.

      Большой ударопрочный кувшин для большего количества смузи

      Большой ударопрочный кувшин для большего количества смузи

      В 2-литровом кувшине из прочного пластика вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи и поделиться им с близкими.

      Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

      Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

      Смешивайте продукты на разных скоростях и до нужной консистенции благодаря различным настройкам.

      Измельчитель для обработки овощей и мяса

      Измельчитель для обработки овощей и мяса

      Измельчитель с увеличенной емкостью прекрасно дополнит ваш блендер. Этот измельчитель нарезает лук, зелень, орехи и мясо на мелкие кусочки.

      Фильтр для соевого молока и сока без семян и косточек

      Фильтр для соевого молока и сока без семян и косточек

      Широкий фильтр для соевого молока и получения сока без семян и косточек.

      Металлическая вставка мельнички для измельчения различных ингредиентов

      Металлическая вставка мельнички для измельчения различных ингредиентов

      Большая мельничка с металлической вставкой защищает от царапин и обеспечивает качественный результат измельчения.

      Удобный литой регулятор

      Удобный литой регулятор

      Литой регулятор для удобного и быстрого управления скоростью.

      Импульсный режим для смешивания

      Импульсный режим для смешивания

      С помощью импульсного режима вы можете регулировать степень измельчения ингредиентов и время обработки.

      Индикатор уровня воды и рукоятка для удобного использования

      Индикатор уровня воды и рукоятка для удобного использования

      Индикатор уровня воды и рукоятка для удобного использования.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Международная гарантия на 2 года

      Международная гарантия на 2 года

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        Полипропилен (PP)
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал кувшина блендера
        Стиролакрилонитрил (SAN)
        Цвет
        Белый и фиолетовый

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Режим скорости
        различные и импульсный

      • Технические характеристики

        Мощность
        600  Вт
        Эффективная емкость кувшина
        1,5  л
        Частота
        50/60  Гц
        напряжение
        220—240 В
        Длина шнура
        1,0  м
        Максимальная емкость кувшина
        2 л

      • Аксессуары

        Измельчитель
        Да
        Фильтр
        Да
        Мельница
        Да

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