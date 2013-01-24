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Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 600 Вт.
Нож ProBlend 5 с пятью зазубренными лезвиями для эффективного измельчения и смешивания.
В 2-литровом кувшине из прочного пластика вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи и поделиться им с близкими.
Смешивайте продукты на разных скоростях и до нужной консистенции благодаря различным настройкам.
Измельчитель с увеличенной емкостью прекрасно дополнит ваш блендер. Этот измельчитель нарезает лук, зелень, орехи и мясо на мелкие кусочки.
Широкий фильтр для соевого молока и получения сока без семян и косточек.
Большая мельничка с металлической вставкой защищает от царапин и обеспечивает качественный результат измельчения.
Литой регулятор для удобного и быстрого управления скоростью.
С помощью импульсного режима вы можете регулировать степень измельчения ингредиентов и время обработки.
Индикатор уровня воды и рукоятка для удобного использования.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
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