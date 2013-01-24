Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Viva Collection

Блендер

HR2173/90
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
1 награда
  • Нежный полезный смузи всего за несколько секунд Нежный полезный смузи всего за несколько секунд Нежный полезный смузи всего за несколько секунд
    -{discount-value}

    Viva Collection Блендер

    HR2173/90
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Нежный полезный смузи всего за несколько секунд

    Блендер Philips линейки Viva Collection с мотором 600 Вт, кувшином 2 л и ножом ProBlend 5 обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Блендер

    Нежный полезный смузи всего за несколько секунд

    Блендер Philips линейки Viva Collection с мотором 600 Вт, кувшином 2 л и ножом ProBlend 5 обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все blender

      Нежный полезный смузи всего за несколько секунд

      Меньше комочков благодаря технологии ProBlend 5*

      • 600 Вт
      • Стеклянный кувшин емкостью 2 л
      • Разные режимы скорости, импульсный
      • ProBlend 5
      Мощный мотор 600 Вт

      Мощный мотор 600 Вт

      Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 600 Вт.

      Нож ProBlend 5 с пятью зазубренными лезвиями для эффективного измельчения и смешивания

      Нож ProBlend 5 с пятью зазубренными лезвиями для эффективного измельчения и смешивания

      Нож ProBlend 5 с пятью зазубренными лезвиями для эффективного измельчения и смешивания.

      Большой кувшин из качественного стекла — никаких царапин и запаха

      Большой кувшин из качественного стекла — никаких царапин и запаха

      Этот 2-литровый кувшин из высококачественного стекла с вместимостью до 1,5 литров защищен от царапин и не впитывает запахи.

      Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

      Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

      Смешивайте продукты на разных скоростях и до нужной консистенции благодаря различным настройкам.

      Удобный литой регулятор

      Удобный литой регулятор

      Литой регулятор для удобного и быстрого управления скоростью.

      Импульсный режим для смешивания

      Импульсный режим для смешивания

      С помощью импульсного режима вы можете регулировать степень измельчения ингредиентов и время обработки.

      Индикатор уровня воды и рукоятка для удобного использования

      Индикатор уровня воды и рукоятка для удобного использования

      Индикатор уровня воды и рукоятка для удобного использования.

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Международная гарантия на 2 года

      Международная гарантия на 2 года

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Количество скоростей
        различные и импульсный
        Функции устройства
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки

      • Технические характеристики

        Емкость
        2  л
        Длина шнура
        1  м
        Частота
        50–60  Гц
        Мощность
        600  Вт
        напряжение
        220–240  В

      • Дизайн

        цвет
        Черный, серый кашемир

      • Отделка

        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Стекло
        Материал основного корпуса
        Полипропилен (PP)

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • По сравнению с блендером Philips Daily Collection HR2100