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Нежный полезный смузи всего за несколько секунд
Блендер Philips линейки Viva Collection с мотором 600 Вт, кувшином 2 л и ножом ProBlend 5 обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах
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Нежный полезный смузи всего за несколько секунд
Блендер Philips линейки Viva Collection с мотором 600 Вт, кувшином 2 л и ножом ProBlend 5 обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах
Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 600 Вт.
Нож ProBlend 5 с пятью зазубренными лезвиями для эффективного измельчения и смешивания.
Этот 2-литровый кувшин из высококачественного стекла с вместимостью до 1,5 литров защищен от царапин и не впитывает запахи.
Смешивайте продукты на разных скоростях и до нужной консистенции благодаря различным настройкам.
Литой регулятор для удобного и быстрого управления скоростью.
С помощью импульсного режима вы можете регулировать степень измельчения ингредиентов и время обработки.
Индикатор уровня воды и рукоятка для удобного использования.
Общие характеристики
Технические характеристики
Дизайн
Отделка