HR2195/00
Максимально однородные смеси без комочков
Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 900 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.
Простота чистки благодаря съемному блоку с лезвиями
Мотор работает в заданной последовательности, позволяя дробить лед одним нажатием кнопки
Удобная лопатка для блендера Philips позволяет безопасно перемешать ингредиенты во время смешивания.
Кувшин емкостью 2 л изготовлен из высококачественного стекла, устойчивого к царапинам, и позволяет обрабатывать горячие ингредиенты.
Блендер Philips с инновационной технологией ProBlend 6 отлично справляется с такими операциями, как приготовление фруктовых смесей, измельчение овощей и колка льда.
Кнопка импульсного режима для удобного управления прибором и тихий режим для работы на медленной скорости и при более низком уровне децибел.
Все детали, кроме основного устройства и лезвия, можно мыть в посудомоечной машине.
Нож, положение которого в кувшине смещено от центра, создает турбулентность и смешивает ингредиенты максимально эффективно.
Этот блендер Philips оснащен мощным мотором 900 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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