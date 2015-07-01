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  • Максимально однородные смеси без комочков Максимально однородные смеси без комочков Максимально однородные смеси без комочков

    Avance Collection Блендер

    HR2195/00

    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 900 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции.

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    Avance Collection Блендер

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    Максимально однородные смеси без комочков

    Технология ProBlend 6 гарантирует вдвое лучший результат*

    • 900 Вт
    • Стеклянный кувшин 2 л
    • с лопаткой
    • ProBlend 6
    Плавная регулировка скорости на дисплее с подсветкой

    Плавная регулировка скорости на дисплее с подсветкой

    Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.

    Простота очистки благодаря съемному ножевому блоку

    Простота очистки благодаря съемному ножевому блоку

    Простота чистки благодаря съемному блоку с лезвиями

    Запрограммированная функция дробления льда

    Запрограммированная функция дробления льда

    Мотор работает в заданной последовательности, позволяя дробить лед одним нажатием кнопки

    Лопатка для простого перемешивания ингредиентов

    Лопатка для простого перемешивания ингредиентов

    Удобная лопатка для блендера Philips позволяет безопасно перемешать ингредиенты во время смешивания.

    Кувшин из высококачественного стекла макс. емкостью 2 л (1,5 л с продуктами)

    Кувшин из высококачественного стекла макс. емкостью 2 л (1,5 л с продуктами)

    Кувшин емкостью 2 л изготовлен из высококачественного стекла, устойчивого к царапинам, и позволяет обрабатывать горячие ингредиенты.

    Нож ProBlend с 6-ю лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения

    Нож ProBlend с 6-ю лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения

    Блендер Philips с инновационной технологией ProBlend 6 отлично справляется с такими операциями, как приготовление фруктовых смесей, измельчение овощей и колка льда.

    Кнопка импульсного и тихого режимов

    Кнопка импульсного и тихого режимов

    Кнопка импульсного режима для удобного управления прибором и тихий режим для работы на медленной скорости и при более низком уровне децибел.

    Все детали, кроме основания блендера, можно мыть в посудомоечной машине

    Все детали, кроме основания блендера, можно мыть в посудомоечной машине

    Все детали, кроме основного устройства и лезвия, можно мыть в посудомоечной машине.

    Кувшин уникальной конструкции для эффективного смешивания

    Нож, положение которого в кувшине смещено от центра, создает турбулентность и смешивает ингредиенты максимально эффективно.

    Мощный мотор 900 Вт

    Этот блендер Philips оснащен мощным мотором 900 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      PP
      Цвет
      Нержавеющая сталь
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина блендера
      Стекло

    • Технические характеристики

      Мощность
      900  W
      Напряжение
      220–240 В
      Длина шнура
      1,0  m
      Частота
      50/60  Hz
      Максимальная емкость кувшина
      2

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да

    Badge-D2C

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