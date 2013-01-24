Ключевые слова для поиска
Максимально однородные смеси без комочков
Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 900 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимально однородные смеси без комочков
Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 900 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах
Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.
Мотор работает в заданной последовательности, позволяя дробить лед одним нажатием кнопки
Удобная лопатка для блендера Philips позволяет безопасно перемешать ингредиенты во время смешивания.
Кувшин емкостью 2 л изготовлен из высококачественного стекла, устойчивого к царапинам, и позволяет обрабатывать горячие ингредиенты.
Блендер Philips с инновационной технологией ProBlend 6 отлично справляется с такими операциями, как приготовление фруктовых смесей, измельчение овощей и колка льда.
Кнопка импульсного режима для удобного управления прибором и тихий режим для работы на медленной скорости и при более низком уровне децибел.
Все детали, кроме основного устройства и лезвия, можно мыть в посудомоечной машине.
Нож, положение которого в кувшине смещено от центра, создает турбулентность и смешивает ингредиенты максимально эффективно.
Этот блендер Philips оснащен мощным мотором 900 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
CP9873/01
CP9872/01
CP9419/01