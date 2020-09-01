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  • Идеальный результат вдвое быстрее Идеальный результат вдвое быстрее Идеальный результат вдвое быстрее

    Series 5000 Блендер

    HR2228/90

    Идеальный результат вдвое быстрее

    Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.

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    Series 5000 Блендер

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    Идеальный результат вдвое быстрее

    Благодаря мощной технологии ProBlend Crush

    • Технология ProBlend Crush
    2 года гарантии во всех странах

    2 года гарантии во всех странах

    На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

    Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт

    Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт

    Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт имеет идеальный баланс энергопотребления и обеспечивает эффективное смешивание. Создан для максимальной производительности с технологией ProBlend Crush.

    Максимальная емкость 2 л, рабочий объем кувшина 1,5 л

    Максимальная емкость 2 л, рабочий объем кувшина 1,5 л

    В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом

    Большой инновационный стеклянный кувшин с ребрами

    Большой инновационный стеклянный кувшин с ребрами

    Инновационный стеклянный кувшин с ребрами обеспечит оптимальное перемешивание ингредиентов для лучших результатов смешивания.

    Простой выбор из 3 режимов скорости с помощью регулятора

    Простой выбор из 3 режимов скорости с помощью регулятора

    Литой регулятор не выскальзывает из рук, чтобы вы могли без труда регулировать скорость блендера. От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость.

    Съемный ножевой блок для легкой очистки

    Съемный ножевой блок для легкой очистки

    Съемный ножевой блок можно очищать более тщательно, а все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.

    Идеальное дробление льда и твердых ингредиентов вдвое быстрее

    Идеальное дробление льда и твердых ингредиентов вдвое быстрее

    Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.

    Импульсный режим для достижения однородной консистенции

    Добейтесь однородной консистенции смеси, включив удобный импульсный режим. Так все кусочки ингредиентов попадут на лезвия еще раз для более тщательного смешивания.

    • Характеристики дизайна

      Материал кувшина
      Тритан, пластик
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Аксессуары

      В комплекте
      Кувшин

    • Технические характеристики

      Мощность
      800  W
      Длина шнура
      0,09  m
      Емкость
      2  l
      Рабочая емкость кувшина
      1,5  l

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      200x336x276  mm
      Размеры изделия (ДхШхВ)
      180x167x415  mm
      Вес изделия
      2,23  kg
      Вес, включая упаковку
      4,35  kg

    • Общие характеристики

      Тип крышки
      Съемная
      Функции устройства
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • 3 + импульсный
      • 3 фиксированных режима скорости
      Нож
      6-конечный нож
      Интерфейс выбора скорости
      Поворотный переключатель

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Металлическая отделка, пластик
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина
      Стекло

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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