HR2228/90
Идеальный результат вдвое быстрее
Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.Узнать обо всех преимуществах
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На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.
Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт имеет идеальный баланс энергопотребления и обеспечивает эффективное смешивание. Создан для максимальной производительности с технологией ProBlend Crush.
В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом
Инновационный стеклянный кувшин с ребрами обеспечит оптимальное перемешивание ингредиентов для лучших результатов смешивания.
Литой регулятор не выскальзывает из рук, чтобы вы могли без труда регулировать скорость блендера. От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость.
Съемный ножевой блок можно очищать более тщательно, а все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.
Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.
Добейтесь однородной консистенции смеси, включив удобный импульсный режим. Так все кусочки ингредиентов попадут на лезвия еще раз для более тщательного смешивания.
Характеристики дизайна
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
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