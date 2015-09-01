Технология ChopDrop

При разработке технологии ChopDrop в компании Philips были учтены все сложности, связанные с нарезкой ингредиентов (особенно лука) — теперь вы можете нарезать продукты без труда, как настоящий шеф-повар. Камера уникальной конструкции удерживает ингредиенты внутри, в то время как три острых ножа измельчают их. При достижении оптимального размера сухие и ровные кусочки попадают в чашу. Прибор идеально походит для обработки лука, различных овощей, фруктов, сыра, орехов и других продуктов.