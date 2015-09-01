HR2505/90
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При разработке технологии ChopDrop в компании Philips были учтены все сложности, связанные с нарезкой ингредиентов (особенно лука) — теперь вы можете нарезать продукты без труда, как настоящий шеф-повар. Камера уникальной конструкции удерживает ингредиенты внутри, в то время как три острых ножа измельчают их. При достижении оптимального размера сухие и ровные кусочки попадают в чашу. Прибор идеально походит для обработки лука, различных овощей, фруктов, сыра, орехов и других продуктов.
Мотор многофункционального измельчителя Philips OnionChef с высокой мощностью 500 Вт обеспечивает легкое и быстрое измельчение даже твердых ингредиентов.
При использовании технологии ChopDrop измельчитель Philips OnionChef работает с оптимальной низкой скоростью. Поэтому кусочки всегда получаются ровными и не слипаются — как при измельчении лука и других мягких ингредиентов, например цукини, вареных яиц, перца или моцареллы, так и при обработке твердых продуктов, например орехов или моркови. Идеальный прибор для ежедневного приготовления любимых блюд, а также соусов и закусок (сальса, цацики), ризотто и многого другого!
Дополнительное высокоскоростное лезвие измельчителя Philips OnionChef позволяет мелко нарезать разнообразные ингредиенты — например, мясо, орехи, сухофрукты, травы, пармезан, шоколад и многое другое — с мастерством настоящего шеф-повара. Вы сможете измельчить мясо для татарского бифштекса, фрикаделек, соуса болоньезе или тако, приготовить домашний соус песто или хумус, а также энергетический батончик или заправку для любимого салата.
Измельчитель Philips OnionChef имеет два режима и оснащен функцией автоматического выбора скорости. Таким образом достигаются наилучшие результаты при выполнении различных задач: низкая скорость предназначена для крупной нарезки при помощи технологии ChopDrop, а высокая скорость — для мелкой нарезки при помощи отдельного высокоскоростного лезвия. Прибор распознает нужный режим и регулирует скорость автоматически, что обеспечивает неизменное достижение желаемого результата.
Включить измельчитель Philips OnionChef очень легко: просто нажмите на верхнюю часть изделия, присоединенную к чаше. Больше не нужно устанавливать параметры, пользоваться дополнительными кнопками и поворачивать регуляторы. Профессиональная нарезка продуктов одним нажатием!
Измельчитель Philips OnionChef отличается большой чашей объемом 1,1 л — теперь вы сможете обрабатывать нужное количество ингредиентов за один прием.
Измельчитель Philips OnionChef очень удобен в очистке: достаточно промыть все части водой или поместить их в посудомоечную машину.
Многофункциональный измельчитель Philips OnionChef оснащен острыми лезвиями из нержавеющей стали. Благодаря технологии ChopDrop три заточенных ножа нарезают мягкие продукты на ровные кусочки — они не слипаются и не превращаются в пюре. Отдельное высокоскоростное лезвие позволяет измельчать твердые ингредиенты.
Большой размер камеры ChopDrop измельчителя Philips OnionChef позволяет поместить в прибор целую луковицу — потребуется всего лишь очистить и разрезать ее пополам. Измельчитель OnionChef сделает всю остальную работу, поэтому вы сможете избежать неприятных ощущений при нарезке лука.
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