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Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день Узнать обо всех преимуществах
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Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день Узнать обо всех преимуществах
Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
Прочная конструкция и эргономичный дизайн обеспечивают удобство использования
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Легко устанавливайте и снимайте различные аксессуары одним нажатием кнопки.
Мощный мотор 650 Вт позволяет эффективно смешивать ингредиенты для ежедневного приготовления домашних блюд
Аксессуары
Страна изготовления
Общие характеристики
Обслуживание
Технические характеристики
Дизайн
Характеристики дизайна