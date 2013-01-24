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Ручной блендер с технологией ProMix

HR2543/90
Общая оценка / 5
  • Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
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    Ручной блендер с технологией ProMix

    HR2543/90
    Общая оценка / 5

    Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день

    Ручной блендер с технологией ProMix

    Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день

    Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день

    Ручной блендер с технологией ProMix

    Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день

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      Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

      Легко готовьте полезные домашние блюда каждый день

      Насадка, предотвращающая разбрызгивание

      Насадка, предотвращающая разбрызгивание

      Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

      Эргономичный дизайн

      Эргономичный дизайн

      Прочная конструкция и эргономичный дизайн обеспечивают удобство использования

      Современная технология смешивания ProMix

      Современная технология смешивания ProMix

      Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

      Извлечение нажатием одной кнопки

      Извлечение нажатием одной кнопки

      Легко устанавливайте и снимайте различные аксессуары одним нажатием кнопки.

      Одиночный венчик

      Одиночный венчик

      Одиночный венчик для ручного блендера Philips позволяет готовить взбитые сливки, майонез, тесто для блинчиков и многое другое.

      Турборежим для дополнительной мощности

      Турборежим для дополнительной мощности

      Турборежим ручного блендера Philips позволяет измельчать даже самые твердые ингредиенты одним нажатием кнопки

      Компактный измельчитель

      С компактным измельчителем вы можете без труда измельчать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.

      Технические характеристики

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Конструкция

        Цвет
        Белый
        Материал насадки
        Металл
        Сделано в
        Китай
        Режим скорости
        2 (включая турборежим)
        Вкл.
        • Стакан
        • Компактный измельчитель
        • Венчик для взбивания
        Мощность
        700 W
        Материал корпуса
        Пластик

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