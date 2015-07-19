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  • Высокая производительность, компактный дизайн Высокая производительность, компактный дизайн Высокая производительность, компактный дизайн

    Daily Collection Мясорубка

    HR2713/30

    Высокая производительность, компактный дизайн

    Эта компактная мясорубка Philips не займет много места на кухне ни при использовании, ни при хранении. Кроме того, благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу через мясорубку можно пропускать большие порции ингредиентов.

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    Daily Collection Мясорубка

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    Высокая производительность, компактный дизайн

    Мощный мотор для обработки до 1,7 кг/мин.

    • Номинальная мощность 450 Вт
    • Мощность при блокировке мотора: 1600 Вт
    • 1,7 кг/мин
    Мощность мотора: 450 Вт (номинальная), 1600 Вт (при блокировке мотора)

    Мощность мотора: 450 Вт (номинальная), 1600 Вт (при блокировке мотора)

    Простое и быстрое приготовление фарша благодаря мощному мотору: 450 Вт (номинальная мощность), 1600 Вт (при блокировке мотора).

    Обработка до 1,7 кг в минуту

    Обработка до 1,7 кг в минуту

    Обработка до 1,7 кг в минуту.

    2 решетки для фарша из нержавеющей стали (5 и 8 мм)

    2 решетки для фарша из нержавеющей стали (5 и 8 мм)

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    Металлический соединительный элемент устойчив к нагрузкам

    Металлический соединительный элемент устойчив к нагрузкам

    Металлический соединительный элемент повышенной прочности устойчив к большим нагрузкам.

    Нож из нержавеющей стали остается острым

    Нож из нержавеющей стали остается острым

    Нож из нержавеющей стали обеспечивает гигиеничность и остается острым.

    Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

    Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

    Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.

    Дополнительная камера подачи с тремя насадками-барабанами для нарезки овощей

    Дополнительная камера подачи с тремя насадками-барабанами для нарезки овощей

    Благодаря трем входящим в комплект насадкам-барабанам нет ничего проще, чем нарезать овощи. Две насадки для шинковки позволят получить мелкие или крупные кусочки. Насадка для нарезки ломтиками обрабатывает овощи в считанные секунды!

    Инновационный 2-сторонний аксессуар для очистки

    Инновационный 2-сторонний аксессуар для очистки

    Инновационный 2-сторонний аксессуар сокращает время очистки на 50 %. После приготовления фарша просто поместите решетку для мяса на аксессуар для очистки и промойте под струей воды! Больше никаких мучений с очисткой забившихся отверстий решетки!

    Устройство защиты мотора

    Плавкий предохранитель защищает мотор и продлевает срок службы прибора.

    Автоматическая подача обеспечивает удобное приготовление фарша

    Автоматическая подача обеспечивает удобное приготовление фарша.

    Нож и винт регулируются автоматически и всегда будут установлены правильно

    Нож на шнеке невозможно установить неправильно.

    Прибор удобно переносить благодаря встроенной ручке

    Прибор удобно переносить благодаря встроенной ручке.

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Аксессуар для очистки
      • Насадка для нарезки толстыми ломтиками
      • Насадка для нарезки тонкими ломтиками
      • Насадка для кеббе
      • Насадка для колбасок

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1  m
      Мощность
      1600  W
      Частота
      50  Hz

    • Вес и габариты

      Диаметр насадки для колбасок
      12,22  mm

    • Общие характеристики

      Количество скоростей
      1

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый / серый кашемир
      Материал основного корпуса
      АБС-пластик
      Материал аксессуаров
      Нержавеющая сталь
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь

    Badge-D2C

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