Простое и быстрое приготовление фарша: 500 Вт (номинальная мощность), 1800 Вт (мощность при блокировке мотора).
3 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (3, 5 и 8 мм) помогут приготовить блюдо по вашему вкусу в соответствии с рецептом. Размер отверстий варьируется от небольшого (3 мм) до крупного (8 мм).
Нож на шнеке невозможно установить неправильно.
Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.
Инновационная конструкция камеры подачи мяса обеспечивает удобный доступ к участкам, на которых скапливается большинство остатков фарша, для непревзойденного качества быстрой и гигиеничной очистки.
Инновационный 2-сторонний аксессуар сокращает время очистки на 50 %. После приготовления фарша просто поместите решетку для мяса на аксессуар для очистки и промойте под струей воды! Больше никаких мучений с очисткой забившихся отверстий решетки!
Обработка до 2,3 кг фарша в минуту без усилий.
Металлический соединительный элемент повышенной прочности устойчив к большим нагрузкам.
Технические характеристики
Обслуживание
Обработка
Социальная ответственность
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