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Мясорубка

HR2724
Общая оценка / 5
  • Быстрая и мощная Быстрая и мощная Быстрая и мощная
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    Мясорубка

    HR2724
    Общая оценка / 5

    Быстрая и мощная

    Благодаря мощному мотору 1300 Вт эта мясорубка легко обработает до 1,5 кг мяса в минуту.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Мясорубка

    Быстрая и мощная

    Благодаря мощному мотору 1300 Вт эта мясорубка легко обработает до 1,5 кг мяса в минуту.

    Быстрая и мощная

    Благодаря мощному мотору 1300 Вт эта мясорубка легко обработает до 1,5 кг мяса в минуту.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Мясорубка

    Быстрая и мощная

    Благодаря мощному мотору 1300 Вт эта мясорубка легко обработает до 1,5 кг мяса в минуту.

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      Быстрая и мощная

      Мотор мощностью 1300 Вт, 2 насадки

      Мясорубка в комплекте

      Мясорубка в комплекте

      Мощный мотор, перерабатывающий 1,5 кг мяса в минуту.

      Решетки с крупными (8 мм) и мелкими (4 мм) отверстиями

      Решетки с крупными (8 мм) и мелкими (4 мм) отверстиями

      2 решетки высокого качества для измельчения мяса, рыбы и птицы.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        120  м
        Плавкий предохранитель, предотвращающий возгорание устройства
        Да
        Универсальный мотор, подавление помех телевизора и радио
        Да
        Тип шнура
        Шнур двойной изоляции с литым штекером
        Входная мощность
        230 В, 50 Гц

      • Аксессуары

        Металлический диск для мелкой шинковки
        4 мм
        Металлический диск для крупной шинковки
        8 мм

      • Питание

        Номинальная мощность
        250  Вт
        Максимальная мощность (заблокированный мотор)
        1300  Вт

      • Дизайн

        цвет
        Яркий белый с голубым оттенком
        Место для размещения емкости высотой 11 см для подачи мяса
        Да
        Шарнирная ручка для удобства переноски
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да

      • Дизайн и отделка

        Загрузочный поддон и корпус ABS
        Да
        Трубка подачи из алюминиевых сплавов AIS и 12S
        Да
        Металлокерамический диск для шинковки 2F 0000
        Да

      • Страна изготовления

        Польша
        Да

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