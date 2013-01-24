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Быстрая и мощная
Благодаря мощному мотору 1300 Вт эта мясорубка легко обработает до 1,5 кг мяса в минуту.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая и мощная
Благодаря мощному мотору 1300 Вт эта мясорубка легко обработает до 1,5 кг мяса в минуту.
Быстрая и мощная
Благодаря мощному мотору 1300 Вт эта мясорубка легко обработает до 1,5 кг мяса в минуту.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая и мощная
Благодаря мощному мотору 1300 Вт эта мясорубка легко обработает до 1,5 кг мяса в минуту.
Технические характеристики
Аксессуары
Питание
Дизайн
Дизайн и отделка
Страна изготовления