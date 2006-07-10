HR2725
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Мощный мотор, перерабатывающий 1,5 кг мяса в минуту.
2 решетки высокого качества для измельчения мяса, рыбы и птицы.
2 насадки для изготовления тонких и толстых сосисок.
2 диска для простого изготовления свежей лапши и спагетти.
Штамп для приготовления печенья 3 разных форм.
Мощность
Страна происхождения
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Дизайн и отделка
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