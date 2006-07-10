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    HR2725/00

    HR2725

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    HR2725/00

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    Мясорубка в комплекте

    Мясорубка в комплекте

    Мощный мотор, перерабатывающий 1,5 кг мяса в минуту.

    Решетки с крупными (8 мм) и мелкими (4 мм) отверстиями

    Решетки с крупными (8 мм) и мелкими (4 мм) отверстиями

    2 решетки высокого качества для измельчения мяса, рыбы и птицы.

    Насадки для тонких (12 мм) и толстых (22 мм) сосисок

    2 насадки для изготовления тонких и толстых сосисок.

    Диск для лапши и диск для спагетти

    2 диска для простого изготовления свежей лапши и спагетти.

    Включает штамп для печенья

    Штамп для приготовления печенья 3 разных форм.

    • Мощность

      Номинальная мощность
      250  W
      Максимальная мощность (заблокированный мотор)
      1300  W

    • Страна происхождения

      Польша
      Да

    • Аксессуары

      Металлический диск для мелкой шинковки
      4 мм
      Металлический диск для крупной шинковки
      8 мм
      Маленький вал для сосисок
      12 мм
      Большой вал для сосисок
      22 мм
      Диск для лапши
      Да
      Диск для спагетти
      Да
      Штырек для очистки диска для макарон
      Да
      Стакан блендера (1,5 л)
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1  m
      Универсальный мотор, подавление помех телевизора и радио
      Да
      Тип шнура
      шнур двойной изоляции с литой вилкой
      Входная мощность
      230 В, 50 Гц
      Плавкий предохранитель, предотвращающий возгорание устройства
      Да

    • Дизайн

      Цвет
      Яркий белый с оранжевыми и желтыми вставками
      Место для размещения емкости высотой 11 см для подачи мяса
      Да
      Шарнирная ручка для удобства переноски
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да

    • Дизайн и отделка

      Металлокерамический диск для шинковки 2F 0000
      Да
      Лоток ABS, валы для сосисок, корпус и штамп для печения
      Да
      Труба мясорубки и шнек из алюминиевых сплавов
      Да
      Режущий нож из литой стали сплава L40H
      Да
      Пластиковые диски для макарон и очиститель для них
      Да

    Badge-D2C

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