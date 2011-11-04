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    HR2728/40

    HR2728/40

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    HR2728/40

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    Дополнительный контейнер с 4 насадками для овощей

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    • Технические характеристики

      Частота
      50  Hz
      Напряжение
      220—240 В
      Скорости
      1+ реверс
      Мощность при блокировке мотора
      2000  W
      Номинальная мощность
      600  W

    • Дизайн

      Цвет
      Звездный белый

    • Аксессуары в комплекте

      Решетка из нержавеющей стали
      5 мм (средняя), 8 мм (крупная)
      Лоток для хранения насадок
      Да
      Насадка для печенья
      Да
      Формовочный барабан
      Да
      Нож
      Да
      Пылезащитная крышка для лотка для мяса
      Да
      Лоток для мяса
      металл
      Контейнер для овощей
      подходит для 4 терок, входящих в комплект
      Терка (мелкая)
      Да
      Барабан для нарезки
      Да
      Насадка для кеббе
      Да
      Насадка для колбасок
      диаметр 12 мм, диаметр 22 мм
      Аксессуар для очистки
      Да
      Терка (крупная)
      Да

    Badge-D2C

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