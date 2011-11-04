HR2728/40
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Дополнительный контейнер с 4 насадками для овощей
В комплект входят: терка (крупная), терка (мелкая), формовочный барабан и барабан для нарезки.
Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)
Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.
Лоток для мяса с пылезащитной крышкой
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Металлический лоток для мяса
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В комплект входит практичная коробка для аксессуаров
Благодаря коробке для хранения все аксессуары для мясорубки Philips всегда будут под рукой.
Производительность: до 2,9 кг в минуту
Насадка для кеббе в комплекте
Гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (5 мм и 8 мм).
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