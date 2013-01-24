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Цитрус-пресс

HR2752/50
Общая оценка / 5
  • Свежевыжатый сок без шума Свежевыжатый сок без шума Свежевыжатый сок без шума
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    Цитрус-пресс

    HR2752/50
    Общая оценка / 5

    Свежевыжатый сок без шума

    Цитрус-пресс настолько тихо работает, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А его мотор мощностью 85 Ватт с легкостью выполняет свою работу. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Цитрус-пресс

    Свежевыжатый сок без шума

    Цитрус-пресс настолько тихо работает, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А его мотор мощностью 85 Ватт с легкостью выполняет свою работу. Узнать обо всех преимуществах

    Свежевыжатый сок без шума

    Цитрус-пресс настолько тихо работает, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А его мотор мощностью 85 Ватт с легкостью выполняет свою работу. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Цитрус-пресс

    Свежевыжатый сок без шума

    Цитрус-пресс настолько тихо работает, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А его мотор мощностью 85 Ватт с легкостью выполняет свою работу. Узнать обо всех преимуществах

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      Свежевыжатый сок без шума

      Наиболее тихий цитрус-пресс

      • Прямой поток
      • с металлическим фильтром
      • Система "капля-стоп"
      • Крышка от пыли
      Мощный мотор 85 Вт

      Мощный мотор 85 Вт

      Предотвращает протекание

      Предотвращает протекание

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Серебристо-стальной с напылением
        Материал
        PP

      • Общие характеристики

        Прямой поток
        Да
        Защита от протекания
        Да
        Крышка от пыли
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,2  м
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        85  Вт
        напряжение
        220—240  В

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