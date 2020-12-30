Цитрус-пресс
Свежевыжатый сок без шума
Цитрус-пресс настолько тихо работает, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А его мотор мощностью 85 Ватт с легкостью выполняет свою работу.
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Свежевыжатый сок без шума Наиболее тихий цитрус-пресс Прямой поток с металлическим фильтром Система "капля-стоп" Крышка от пыли Предотвращает протекание
Носик с защитой от протекания предотвращает проливание сока на кухонный стол. Очистка носика не составит труда, поскольку его можно снять и вымыть в посудомоечной машине.
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