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  • Свежевыжатый сок без шума Свежевыжатый сок без шума Свежевыжатый сок без шума

    Цитрус-пресс

    HR2752/50

    Свежевыжатый сок без шума

    Цитрус-пресс настолько тихо работает, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А его мотор мощностью 85 Ватт с легкостью выполняет свою работу.

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    Цитрус-пресс

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    Свежевыжатый сок без шума

    Наиболее тихий цитрус-пресс

    • Прямой поток
    • с металлическим фильтром
    • Система "капля-стоп"
    • Крышка от пыли
    Предотвращает протекание

    Предотвращает протекание

    Носик с защитой от протекания предотвращает проливание сока на кухонный стол. Очистка носика не составит труда, поскольку его можно снять и вымыть в посудомоечной машине.

    Мощный мотор 85 Вт

    Мощный мотор 85 Вт

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Серебристо-стальной с напылением
      Материал
      PP

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,2  m
      Мощность
      85  W
      Напряжение
      220—240  V
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Крышка от пыли
      Да
      Защита от протекания
      Да
      Прямой поток
      Да

    Badge-D2C

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