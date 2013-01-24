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Daily Collection

Мини-блендер

HR2876/00
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1 награда
  • Увлекательно, свежо и быстро Увлекательно, свежо и быстро Увлекательно, свежо и быстро
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    Daily Collection Мини-блендер

    HR2876/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Увлекательно, свежо и быстро

    Новый мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы и коктейли, а благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно! Узнать обо всех преимуществах

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    Daily Collection Мини-блендер

    Увлекательно, свежо и быстро

    Новый мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы и коктейли, а благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно! Узнать обо всех преимуществах

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      Увлекательно, свежо и быстро

      Компактный блендер со съемной бутылочкой On The Go

      • 350 Вт
      • 0,6 л
      • с компактным измельчителем
      • Бутылочка On the Go
      Удобная дорожная бутылка

      Удобная дорожная бутылка

      Благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно!

      Высококачественное хромированное покрытие корпуса блендера

      Высококачественное хромированное покрытие корпуса блендера

      Блендер в хромированном корпусе будет отлично смотреться на кухне.

      Блендер мощностью 350 Вт

      Блендер мощностью 350 Вт

      Мощность 350 Вт для смешивания и измельчения без усилий.

      Ударопрочный стакан блендера

      Ударопрочный стакан блендера

      Кувшин блендера из ударопрочного пластика защищен от повреждений.

      Блендер с универсальным измельчителем для мягких и твердых ингредиентов

      Блендер с универсальным измельчителем для мягких и твердых ингредиентов

      Универсальный измельчитель дополнит ваш блендер. Он измельчает лук, зелень, орехи и мясо.

      Съемный ножевой блок блендера

      Съемный ножевой блок блендера

      Для быстрой и эффективной очистки просто извлеките ножевой блок из кувшина.

      Отделение для хранения шнура экономит место на кухне

      Отделение для хранения шнура экономит место на кухне

      Благодаря удобной системе хранения шнур блендера можно убрать, что поможет поддержать порядок на кухне.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Компактный измельчитель
        Да
        Дорожная бутылочка
        Да

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        Пластик ABS
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Металлик с серебристым отливом
        Материал, из которого изготовлены ножи
        Нержавеющая сталь
        Материал бутылочки
        SAN

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Съемный ножевой блок
        Да
        Режим скорости
        1

      • Технические характеристики

        Питание
        350  Вт
        Частота
        50/60  Гц
        напряжение
        220—240 В
        Вместимость кувшина блендера
        0,6  Д
        Емкость бутылочки
        0,6  Д
        Емкость универсального измельчителя
        350  мл

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