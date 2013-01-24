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Раскрывает пользу питательных веществ
На 50% более тщательное смешивание по сравнению с предыдущим поколением блендеров Philips Avance. Мощность 1400 Вт, высокая скорость смешивания до 35 000 оборотов в минуту и 3D технология ProBlend 6 раскрывают 97% питательных веществ*. *Исследование, проведенное независимой лабораторией в мае 2016 г., с грушей, клубникой, свеклой и томатами. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Раскрывает пользу питательных веществ
На 50% более тщательное смешивание по сравнению с предыдущим поколением блендеров Philips Avance. Мощность 1400 Вт, высокая скорость смешивания до 35 000 оборотов в минуту и 3D технология ProBlend 6 раскрывают 97% питательных веществ*. *Исследование, проведенное независимой лабораторией в мае 2016 г., с грушей, клубникой, свеклой и томатами. Узнать обо всех преимуществах
Раскрывает пользу питательных веществ
На 50% более тщательное смешивание по сравнению с предыдущим поколением блендеров Philips Avance. Мощность 1400 Вт, высокая скорость смешивания до 35 000 оборотов в минуту и 3D технология ProBlend 6 раскрывают 97% питательных веществ*. *Исследование, проведенное независимой лабораторией в мае 2016 г., с грушей, клубникой, свеклой и томатами. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Раскрывает пользу питательных веществ
На 50% более тщательное смешивание по сравнению с предыдущим поколением блендеров Philips Avance. Мощность 1400 Вт, высокая скорость смешивания до 35 000 оборотов в минуту и 3D технология ProBlend 6 раскрывают 97% питательных веществ*. *Исследование, проведенное независимой лабораторией в мае 2016 г., с грушей, клубникой, свеклой и томатами. Узнать обо всех преимуществах
Более тщательное смешивание фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 1400 Вт.
Мы разработали технологию ProBlend 6 3D, чтобы обеспечить самое тщательное смешивание всех ингредиентов вашего смузи, — благодаря ей из клеток фруктов, овощей и орехов будут извлечены все питательные вещества, и их легко усвоит организм.
Скорость мотора до 35 000 оборотов в минуту для тщательного смешивания и невероятно полезных смузи
От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную управлять скоростью, выбирая наиболее подходящий режим.
Для простого приготовления домашних смузи
Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине — кроме ножевого блока, который легко споласкивать. Основание можно при необходимости протирать тряпкой.
Чтобы очистить лезвия, просто извлеките их из кувшина блендера и промойте. Лезвия нельзя мыть в посудомоечной машине: они могут затупиться.
На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.
Все любят вкусные смузи! 2-литровый стеклянный кувшин обладает рабочей вместимостью 1,8 л для приготовления смузи на большую семью.
Сделайте смузи прямо в стакане, который потом возьмете с собой! В комплектацию блендера входят 2 прочных тритановых стакана емкостью 600 мл, которые легко поместятся в вашу сумку или рюкзак.
Аксессуары
Страна изготовления
Общие характеристики
Обслуживание
Технические характеристики
Вес и габариты
Отделка
CP6686/01
CP6685/01
CP6683/01
CP6681/01
CP6672/01