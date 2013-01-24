Раскрывает пользу питательных веществ

На 50% более тщательное смешивание по сравнению с предыдущим поколением блендеров Philips Avance. Мощность 1400 Вт, высокая скорость смешивания до 35 000 оборотов в минуту и 3D технология ProBlend 6 раскрывают 97% питательных веществ*. *Исследование, проведенное независимой лабораторией в мае 2016 г., с грушей, клубникой, свеклой и томатами. Узнать обо всех преимуществах