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Viva Collection

Миксер

HR3740/00
Общая оценка / 5
  • Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов
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    Viva Collection Миксер

    HR3740/00
    Общая оценка / 5

    Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

    Миксер Philips поможет в приготовлении вкусных воздушных кексов и другой выпечки для всей семьи. Благодаря конической насадке достигается более нежная и воздушная консистенция, а также обеспечивается быстрое смешивание. Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Миксер

    Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

    Миксер Philips поможет в приготовлении вкусных воздушных кексов и другой выпечки для всей семьи. Благодаря конической насадке достигается более нежная и воздушная консистенция, а также обеспечивается быстрое смешивание. Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто. Узнать обо всех преимуществах

    Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

    Миксер Philips поможет в приготовлении вкусных воздушных кексов и другой выпечки для всей семьи. Благодаря конической насадке достигается более нежная и воздушная консистенция, а также обеспечивается быстрое смешивание. Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Миксер

    Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

    Миксер Philips поможет в приготовлении вкусных воздушных кексов и другой выпечки для всей семьи. Благодаря конической насадке достигается более нежная и воздушная консистенция, а также обеспечивается быстрое смешивание. Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

      До 25 % быстрее* благодаря мощному мотору 450 Вт

      • 450 Вт
      • 5 скоростей + турборежим
      • Светло-серый
      Конусообразная насадка для взбивания обеспечивает насыщение кислородом

      Конусообразная насадка для взбивания обеспечивает насыщение кислородом

      Особая форма конусообразной насадки для взбивания позволяет насыщать тесто пузырьками воздуха, за счет чего обеспечивается нежная и воздушная консистенция

      Мотор мощностью 450 Вт для замешивания даже самого густого теста

      Мотор мощностью 450 Вт для замешивания даже самого густого теста

      Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто.

      5 режимов скорости для точного управления

      5 режимов скорости для точного управления

      Различные режимы позволяют легче достигать нужного результата при смешивании.

      Турборежим

      Турборежим

      Турборежим позволяет дополнительно повышать мощность, когда это требуется.

      Простое присоединение насадки для взбивания

      Простое присоединение насадки для взбивания

      У каждой насадки для взбивания особая форма штыря, что позволяет сразу опознавать насадки для удобного присоединения.

      Кнопка для простого отсоединения насадок

      Кнопка для простого отсоединения насадок

      Вы можете отсоединить насадки для взбивания или крюки для теста одним нажатием.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Насадка с двумя венчиками
        • Насадка для замешивания теста

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китай

      • Общие характеристики

        Количество скоростей
        5 + турборежим
        Функции устройства
        • Держатель шнура
        • Переключатель включение/выключение
        • Турборежим

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,2  м
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        450  Вт

      • Дизайн

        цвет
        Белый
        Цвет панели управления
        Светло-серый

      • Отделка

        Материал аксессуаров
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Пластик ABS

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