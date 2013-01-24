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одноразовый мешок для сбора пыли

HR 6995/01
Общая оценка / 5
  • Оригинальный мешок для сбора пыли Philips Оригинальный мешок для сбора пыли Philips Оригинальный мешок для сбора пыли Philips
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    одноразовый мешок для сбора пыли

    HR 6995/01
    Общая оценка / 5

    Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

    Оригинальные двухслойные мешки для сбора пыли Philips вмещают больше и служат дольше. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    одноразовый мешок для сбора пыли

    Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

    Оригинальные двухслойные мешки для сбора пыли Philips вмещают больше и служат дольше. Узнать обо всех преимуществах

    Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

    Оригинальные двухслойные мешки для сбора пыли Philips вмещают больше и служат дольше. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    одноразовый мешок для сбора пыли

    Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

    Оригинальные двухслойные мешки для сбора пыли Philips вмещают больше и служат дольше. Узнать обо всех преимуществах

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      Geneva

      • 6 мешков
      • 1 микрофильтр AFS
      • 1 фильтр для защиты мотора
      • Подходит для ia HR6325...39

      Технические характеристики

      • Характеристики аксессуаров

        Одноразовые мешки для сбора пыли для
        HR6325 - HR6339
        Количество микрофильтров AFS
        1
        Количество мешков для сбора пыли
        6
        Количество моторных фильтров
        1

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