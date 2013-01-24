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Viva Collection

Компактный кухонный комбайн

HR7520/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
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    Viva Collection Компактный кухонный комбайн

    HR7520/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности

    Если Вам нравится есть полезную домашнюю пищу, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Viva Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме города. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда даже из самых твердых ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Компактный кухонный комбайн

    Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности

    Если Вам нравится есть полезную домашнюю пищу, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Viva Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме города. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда даже из самых твердых ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах

    Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности

    Если Вам нравится есть полезную домашнюю пищу, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Viva Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме города. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда даже из самых твердых ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Компактный кухонный комбайн

    Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности

    Если Вам нравится есть полезную домашнюю пищу, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Viva Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме города. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда даже из самых твердых ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах

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      Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности

      Отличные результаты даже при обработке самых твердых ингредиентов

      • 850 Вт
      • 30 функций
      • Диск 2 в 1
      • Цитрус-пресс и мельничка
      Технология PowerChop для идеального измельчения

      Технология PowerChop для идеального измельчения

      Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

      Быстрое приготовление благодаря широкой камере подачи ингредиентов, требующей минимальной предварительной нарезки

      Быстрое приготовление благодаря широкой камере подачи ингредиентов, требующей минимальной предварительной нарезки

      Быстрое приготовление благодаря широкой камере подачи ингредиентов, требующей минимальной предварительной нарезки.

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей.

      Все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

      Все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

      Все насадки можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.

      Ударопрочный прозрачный кувшин для ежедневного использования

      Ударопрочный прозрачный кувшин для ежедневного использования

      Ударопрочный кувшин объемом 1,5 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 5 порций смузи за один раз.

      Мощный мотор 850 Вт для легкой обработки ингредиентов

      Наш мощный мотор с легкостью справится с различными ингредиентами, например хлебным тестом, жесткими овощами, кофейными зернами, сыром и шоколадом. Он также обеспечит легкую нарезку и простое измельчение.

      Все в одном: замешивайте, взбивайте, измельчайте, нарезайте, натирайте и выжимайте сок

      Более 30 функций позволяют готовить все, что угодно: салаты, хлеб, соусы, молотый кофе, соки и многое другое. Используйте высококачественные многофункциональные аксессуары для рубки, приготовления пюре и фарша (S-лезвие), либо просто режьте и измельчайте (диск 2 в 1). Все зависит только от вашего желания!

      Цветовая индикация скорости и аксессуаров для простого использования

      Для стабильно идеальных результатов просто используйте аксессуар, соответствующий установленной скорости. Скорость 1 подходит для взбивания сливок и яиц, а также приготовления сладостей и хлебного теста. Скорость 2 идеально подойдет для измельчения лука, приготовления фарша, смузи и многого другого.

      Малая занимаемая площадь и место для хранения всех аксессуаров в чаше

      Компактный кухонный комбайн Viva занимает меньше места на кухонном столе, но при этом располагает всеми необходимыми аксессуарами, которые можно легко хранить внутри чаши.

      Двусторонний диск 2 в 1 из нержавеющей стали: нарезайте и измельчайте

      Эргономичный двусторонний диск обеспечивает простую нарезку и измельчение ингредиентов!

      Обрабатывайте до 5 порций ингредиентов за один прием с чашей емкостью 1,5 л

      Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Ножевой блок S-образной формы
        • Соковыжималка для цитрусовых
        • Насадка для взбивания
        • Кувшин
        • Насадка для замешивания теста
        • Мельничка
        • Двусторонний диск

      • Общие характеристики

        Количество скоростей
        2 + Пульс
        Функции устройства
        • Отделение для хранения шнура
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки
        • Импульсный
        Количество дисков для нарезки
        1 (двусторонний)

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Отделка

        Материал аксессуаров
        Металл (диск 2 в 1) и пластик (насадка для замешивания теста и диск для взбивания)
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал основного корпуса
        АБС-пластик
        Материал контейнера для мякоти/толкателя
        SAN

      • Технические характеристики

        Объем
        2,1  л
        Рабочая емкость чаши
        500 г муки или 1,5  л
        Частота
        50–60  Гц
        Питание
        850  Вт
        напряжение
        220–240  В

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        244 x 244 x 377  миллиметра

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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