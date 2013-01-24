Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Кухонный комбайн

HR7638/80
Общая оценка / 5
  • Компактная многофункциональность Компактная многофункциональность Компактная многофункциональность
    -{discount-value}

    Кухонный комбайн

    HR7638/80
    Общая оценка / 5

    Компактная многофункциональность

    Кухонный комбайн Philips — это компактный прибор, который экономит время и решает проблемы с приготовлением пищи. С помощью одного этого устройства можно выполнить более 25 операций и это займет ничтожную долю обычного времени. Взбивает, смешивает и нарезает.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Кухонный комбайн

    Компактная многофункциональность

    Кухонный комбайн Philips — это компактный прибор, который экономит время и решает проблемы с приготовлением пищи. С помощью одного этого устройства можно выполнить более 25 операций и это займет ничтожную долю обычного времени. Взбивает, смешивает и нарезает.

    Компактная многофункциональность

    Кухонный комбайн Philips — это компактный прибор, который экономит время и решает проблемы с приготовлением пищи. С помощью одного этого устройства можно выполнить более 25 операций и это займет ничтожную долю обычного времени. Взбивает, смешивает и нарезает.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Кухонный комбайн

    Компактная многофункциональность

    Кухонный комбайн Philips — это компактный прибор, который экономит время и решает проблемы с приготовлением пищи. С помощью одного этого устройства можно выполнить более 25 операций и это займет ничтожную долю обычного времени. Взбивает, смешивает и нарезает.

    Похожие продукты

    Смотреть все food-processor

      Компактная многофункциональность

      Система Micro Store и 7 насадок

      7 насадок для легкого выполнения более 30 функций

      Аксессуары можн омыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста, нож из нержавеющей стали для обработки мяса и овощей, два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения, ударопрочный кувшин блендера объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов, соковыжималка для цитрусовых, насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.

      Компактное хранение насадок в чаше комбайна

      Система Microstore обеспечивает легкое и компактное хранение всех насадок в чаше кухонного комбайна.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Мотор
        Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
        Питание
        600  Вт
        Функция замешивания теста для кексов
        400  г
        Емкость чаши
        1,8  Д
        Режимы скоростей
        2+ импульсный
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50—60  Гц
        Длина шнура
        150, шнур с двойной изоляцией с литым штекером  м
        Безопасность
        Автоматическое защитное отключение мотора
        Цвет
        Белый с коричневыми и синими цинковыми вставками

      • Характеристики дизайна

        Корпус, насадка для замеса теста, крышка корпуса
        PP
        Чаша, крышка, толкатель, кувшин для блендера, чаша для мельницы
        SAN
        Крышка для соковыжималки
        SAN
        Вставной держатель, диск для эмульгирования, переключатели
        АБС-пластик
        Лопаточка, футляр для принадлежностей, винт, вставная крышка
        PP
        Толкатель для соковыжималки, сито для соковыжималки
        PP
        Металлический нож и вставки
        нержавеющая сталь и АБС-пластик
        Блок ножей для мельницы
        PP, нержавеющая сталь
        Держатель фильтра
        нержавеющая сталь и АБС-пластик
        Чаша для блендера
        PE

      • Аксессуары

        Лезвие из нержавеющей стали
        Для нарезки, смешивания, замешивания, перемешивания, приготовления пюре
        Стакан блендера (1,5 л)
        Для смешивания, приготовления пюре и измельчения фруктов
        Насадка для замешивания теста
        Для замешивания и смешивания всех видов теста
        Нож из нержавеющей стали
        для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
        Вставка для средней шинковки
        для средней шинковки овощей и фруктов
        Средняя вставка для нарезки картофеля
        Для нарезки картофеля
        Вставка для шинковки
        Для тонкой нарезки фруктов и овощей
        Лопатка
        Для очистки чаши
        Диск для приготовления эмульсий
        Для взбивания и приготовления эмульсии

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии