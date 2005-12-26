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  • Компактная многофункциональность Компактная многофункциональность Компактная многофункциональность

    Кухонный комбайн

    HR7638/80

    Компактная многофункциональность

    Кухонный комбайн Philips — это компактный прибор, который экономит время и решает проблемы с приготовлением пищи. С помощью одного этого устройства можно выполнить более 25 операций и это займет ничтожную долю обычного времени. Взбивает, смешивает и нарезает.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кухонный комбайн

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    Компактная многофункциональность

    Система Micro Store и 7 насадок

    7 насадок для легкого выполнения более 30 функций

    Аксессуары можн омыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста, нож из нержавеющей стали для обработки мяса и овощей, два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения, ударопрочный кувшин блендера объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов, соковыжималка для цитрусовых, насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.

    Компактное хранение насадок в чаше комбайна

    Система Microstore обеспечивает легкое и компактное хранение всех насадок в чаше кухонного комбайна.

    • Характеристики дизайна

      Чаша для блендера
      PE
      Держатель фильтра
      нержавеющая сталь и АБС-пластик
      Блок ножей для мельницы
      PP, нержавеющая сталь
      Корпус, насадка для замеса теста, крышка корпуса
      PP
      Металлический нож и вставки
      нержавеющая сталь и АБС-пластик
      Вставной держатель, диск для эмульгирования, переключатели
      ABS-пластик
      Лопаточка, футляр для принадлежностей, винт, вставная крышка
      PP
      Крышка для соковыжималки
      SAN
      Толкатель для соковыжималки, сито для соковыжималки
      PP
      Чаша, крышка, толкатель, кувшин для блендера, чаша для мельницы
      SAN

    • Аксессуары

      Средняя вставка для нарезки картофеля
      Для нарезки картофеля
      Вставка для шинковки
      Для тонкой нарезки фруктов и овощей
      Лопатка
      Для очистки чаши
      Диск для приготовления эмульсий
      Для взбивания и приготовления эмульсии
      Лезвие из нержавеющей стали
      Для нарезки, смешивания, замешивания, перемешивания, приготовления пюре
      Насадка для замешивания теста
      Для замешивания и смешивания всех видов теста
      Нож из нержавеющей стали
      для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
      Вставка для средней шинковки
      для средней шинковки овощей и фруктов
      Стакан блендера (1,5 л)
      Для смешивания, приготовления пюре и измельчения фруктов

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      150, шнур с двойной изоляцией с литым штекером  m
      Цвет
      Белый с коричневыми и синими цинковыми вставками
      Мощность
      600  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50–60  Hz
      Мотор
      Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
      Скорости
      2+ импульсный
      Безопасность
      Автоматическое защитное отключение мотора
      Емкость чаши
      1,8  l
      Функция замешивания теста для кексов
      400  g

    Badge-D2C

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