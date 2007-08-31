Сборка и разборка одним прикосновением с помощью кнопки Click&Go

Сборка и разборка кухонного комбайна никогда не была такой простой: не тратьте время на установку чаши или крышки в правильном положении: просто защелкните или отщелкните их под любым углом, нажав на кнопку Click&Go.