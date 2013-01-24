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Кухонный комбайн

HR7740
Общая оценка / 5
  • Безупречная многофункциональность Безупречная многофункциональность Безупречная многофункциональность
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    Кухонный комбайн

    HR7740
    Общая оценка / 5

    Безупречная многофункциональность

    Кухонный комбайн поставляется с набором многофункциональных аксессуаров, позволяя выполнять различные функции приготовления, от смешивания до измельчения. Благодаря уникальной системе сборки/разборки, чаша и крышка встают на место без усилий.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Кухонный комбайн

    Безупречная многофункциональность

    Кухонный комбайн поставляется с набором многофункциональных аксессуаров, позволяя выполнять различные функции приготовления, от смешивания до измельчения. Благодаря уникальной системе сборки/разборки, чаша и крышка встают на место без усилий.

    Безупречная многофункциональность

    Кухонный комбайн поставляется с набором многофункциональных аксессуаров, позволяя выполнять различные функции приготовления, от смешивания до измельчения. Благодаря уникальной системе сборки/разборки, чаша и крышка встают на место без усилий.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Кухонный комбайн

    Безупречная многофункциональность

    Кухонный комбайн поставляется с набором многофункциональных аксессуаров, позволяя выполнять различные функции приготовления, от смешивания до измельчения. Благодаря уникальной системе сборки/разборки, чаша и крышка встают на место без усилий.

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      Безупречная многофункциональность

      Кнопка Click&Go для простой сборки и разборки

      29-33 функции

      29-33 функции

      С помощью кухонного комбайна вы сможете приготовить бесконечное разнообразие блюд, используя 29—33 различные техники приготовления ("функции"), от дробления и получения пены до смешивания. Число функций приготовления зависит от модели. Модели HR7735 и HR7739 имеют 29 функций, модель HR7740 имеет 31 функцию, модель HR7744 имеет 32 функции, а модель HR7745 обеспечивает максимальное удобство с 33 функциями приготовления пищи.

      Сборка и разборка одним прикосновением с помощью кнопки Click&Go

      Сборка и разборка одним прикосновением с помощью кнопки Click&Go

      Сборка и разборка кухонного комбайна никогда не была такой простой: не тратьте время на установку чаши или крышки в правильном положении: просто защелкните или отщелкните их под любым углом, нажав на кнопку Click&Go.

      Простая установка на 360 градусов

      Простая установка на 360 градусов

      Благодаря особому эргономичному дизайну низа чаши и крышки вам не нужно вертеть и поворачивать их в поисках правильного положения для присоединения. Конструкция позволяет присоединять их под любым углом без усилий.

      Большая чаша, вмещающая 1,8 л супа, 1,25 кг теста

      Большая чаша, вмещающая 1,8 л супа, 1,25 кг теста

      Большая чаша обеспечивает большой полезный объем: вмещает 1,25 кг крутого теста, 2 кг негустого теста, 1,8 л супа и 7 яичных белков.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        100, шнур с двойной изоляцией с литым штекером  м
        Мотор
        Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
        Питание
        800  Вт
        Емкость чаши
        3,6 и 2,5  Д
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50—60  Гц
        Цвет
        Белый с оранжевым
        Очистка
        • Все принадлежности можно мыть в посудомоечной машине
        • Кнопка простой очистки
        Вместимость чаши для сухих продуктов
        3,6  Д
        Вместимость чаши для жидкостей
        1,8  Д
        Вместимость чаши для теста
        1250  г
        Вместимость чаши для муки
        750  г
        Вместимость кувшина блендера
        1,5  Д
        Безопасность
        Автоматическое защитное отключение мотора
        Режимы скоростей
        2+ импульсный

      • Характеристики дизайна

        Корпус, крышка блендера, толкатель, внутренняя чаша
        PP
        Ручка блендера, соковыжималка для цитрусовых, насадка для приготовления теста
        PP
        Чаша, крышка, емкость блендера, чаша блендера, защитная крышка
        SAN
        Держатель вставок в диск
        АБС-пластик
        Металлический нож и вставки
        Нержавеющая сталь и пластик ABS
        Круглая насадка для взбивания
        Металлический баллон, корпус из полифениленоксида

      • Аксессуары

        Цитрус-пресс
        Для приготовления большого объема сока из цитрусовых
        Стакан блендера (1,5 л)
        Для смешивания, приготовления пюре и измельчения фруктов
        Насадка для замешивания теста
        Для замешивания и смешивания всех видов теста
        Нож из нержавеющей стали
        для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
        Вставка для средней шинковки
        Для средней шинковки овощей и фруктов
        Средняя вставка для нарезки картофеля
        Для нарезки картофеля
        Вставка для шинковки
        Для тонкой нарезки фруктов и овощей
        Круглая насадка для взбивания
        Для взбивания и приготовления эмульсии
        Вставка для нарезки ломтиками среднего размера
        Для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов

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