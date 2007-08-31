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  • Безупречная многофункциональность Безупречная многофункциональность Безупречная многофункциональность

    Кухонный комбайн

    HR7740

    Безупречная многофункциональность

    Кухонный комбайн поставляется с набором многофункциональных аксессуаров, позволяя выполнять различные функции приготовления, от смешивания до измельчения. Благодаря уникальной системе сборки/разборки, чаша и крышка встают на место без усилий.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кухонный комбайн

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    Безупречная многофункциональность

    Кнопка Click&Go для простой сборки и разборки

    29-33 функции

    29-33 функции

    С помощью кухонного комбайна вы сможете приготовить бесконечное разнообразие блюд, используя 29—33 различные техники приготовления ("функции"), от дробления и получения пены до смешивания. Число функций приготовления зависит от модели. Модели HR7735 и HR7739 имеют 29 функций, модель HR7740 имеет 31 функцию, модель HR7744 имеет 32 функции, а модель HR7745 обеспечивает максимальное удобство с 33 функциями приготовления пищи.

    Сборка и разборка одним прикосновением с помощью кнопки Click&Go

    Сборка и разборка одним прикосновением с помощью кнопки Click&Go

    Сборка и разборка кухонного комбайна никогда не была такой простой: не тратьте время на установку чаши или крышки в правильном положении: просто защелкните или отщелкните их под любым углом, нажав на кнопку Click&Go.

    Простая установка на 360 градусов

    Простая установка на 360 градусов

    Благодаря особому эргономичному дизайну низа чаши и крышки вам не нужно вертеть и поворачивать их в поисках правильного положения для присоединения. Конструкция позволяет присоединять их под любым углом без усилий.

    Большая чаша, вмещающая 1,8 л супа, 1,25 кг теста

    Большая чаша, вмещающая 1,8 л супа, 1,25 кг теста

    Большая чаша обеспечивает большой полезный объем: вмещает 1,25 кг крутого теста, 2 кг негустого теста, 1,8 л супа и 7 яичных белков.

    • Характеристики дизайна

      Металлический нож и вставки
      Нержавеющая сталь и пластик ABS
      Блендерная насадка
      Металлический баллон, корпус из полифениленоксида
      Ручка блендера, соковыжималка для цитрусовых, насадка для приготовления теста
      PP
      Корпус, крышка блендера, толкатель, внутренняя чаша
      PP
      Держатель вставок в диск
      АБС-пластик
      Чаша, крышка, емкость блендера, чаша блендера, защитная крышка
      SAN

    • Аксессуары

      Вставка для шинковки
      Для тонкой нарезки фруктов и овощей
      Средняя вставка для нарезки картофеля
      Для нарезки картофеля
      Насадка для замешивания теста
      Для замешивания и смешивания всех видов теста
      Блендерная насадка
      Для взбивания и приготовления эмульсии
      Нож из нержавеющей стали
      для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
      Вставка для средней шинковки
      Для средней шинковки овощей и фруктов
      Стакан блендера (1,5 л)
      Для смешивания, приготовления пюре и измельчения фруктов
      Соковыжималка для цитрусовых
      Для приготовления большого объема сока из цитрусовых
      Вставка для нарезки ломтиками среднего размера
      Для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      100, шнур с двойной изоляцией с литым штекером  m
      Цвет
      Белый с оранжевым
      Вместимость кувшина блендера
      1,5  L
      Мощность
      800  W
      Напряжение
      220—240  V
      Частота
      50—60  Hz
      Мотор
      Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
      Вместимость чаши для сухих продуктов
      3,6  L
      Скорости
      2+ импульсный
      Безопасность
      Автоматическое защитное отключение мотора
      Вместимость чаши для жидкостей
      1,8  L
      Емкость чаши
      3,6 и 2,5  L
      Очистка
      • Все принадлежности можно мыть в посудомоечной машине
      • Кнопка простой очистки
      Вместимость чаши для теста
      1250  g
      Вместимость чаши для муки
      750  g

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