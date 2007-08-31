HR7740
Безупречная многофункциональность
Кухонный комбайн поставляется с набором многофункциональных аксессуаров, позволяя выполнять различные функции приготовления, от смешивания до измельчения. Благодаря уникальной системе сборки/разборки, чаша и крышка встают на место без усилий.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
С помощью кухонного комбайна вы сможете приготовить бесконечное разнообразие блюд, используя 29—33 различные техники приготовления ("функции"), от дробления и получения пены до смешивания. Число функций приготовления зависит от модели. Модели HR7735 и HR7739 имеют 29 функций, модель HR7740 имеет 31 функцию, модель HR7744 имеет 32 функции, а модель HR7745 обеспечивает максимальное удобство с 33 функциями приготовления пищи.
Сборка и разборка кухонного комбайна никогда не была такой простой: не тратьте время на установку чаши или крышки в правильном положении: просто защелкните или отщелкните их под любым углом, нажав на кнопку Click&Go.
Благодаря особому эргономичному дизайну низа чаши и крышки вам не нужно вертеть и поворачивать их в поисках правильного положения для присоединения. Конструкция позволяет присоединять их под любым углом без усилий.
Большая чаша обеспечивает большой полезный объем: вмещает 1,25 кг крутого теста, 2 кг негустого теста, 1,8 л супа и 7 яичных белков.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.