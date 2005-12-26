Кухонный комбайн HR7745/80
Кухонный комбайн HR7745/80
Приготовление домашней пищи за считанные секунды Моментальная сборка с системой Click&Go Система сборки Click&Go
С системой Click&Go сборка и разборка выполняются за считанные секунды. Установите чашу в любое положение, закройте крышку и просто нажмите на кнопку.
Насадки можно мыть в посудомоечной машине Мощный мотор 800 Вт
Мощный мотор 800 Вт для легкой обработки больших порций.
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Принадлежности
Вставка для шинковки
Для тонкой нарезки фруктов и овощей Длина шнура
100, шнур с двойной изоляцией с литым штекером m Мощность
800 W Напряжение
220–240 V Средняя вставка для нарезки картофеля
Для нарезки картофеля Цвет
Белый с оранжевым Частота
50 Hz Контейнер для хранения
Для хранения всех принадлежностей Мотор
Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио Лезвие из нержавеющей стали
Для нарезки, смешивания, замешивания, перемешивания, приготовления пюре Металлический нож и вставки
нержавеющая сталь и АБС-пластик Блендерная насадка
Для взбивания и приготовления эмульсии Насадка для замешивания теста
Для замешивания и смешивания всех видов теста Нож из нержавеющей стали
для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов Режимы скоростей
2+ импульсный Безопасность
Автоматическое сбрасываемое отключение для защиты электродвигателя Блендерная насадка
Металлический баллон, корпус из полифениленоксида Вставка для средней шинковки
Для средней шинковки овощей и фруктов Емкость чаши
3,6 L Стакан блендера (1,5 л)
Для смешивания, приготовления пюре и измельчения фруктов Ручка блендера, соковыжималка для цитрусовых, насадка для приготовления теста
PP Соковыжималка для цитрусовых
Для приготовления большого объема сока из цитрусовых Функция замешивания теста для кексов
700 g Корпус, крышка блендера, толкатель, внутренняя чаша
PP Чистка Держатель вставок в диск
АБС-пластик Чаша, крышка, емкость блендера, чаша блендера, защитная крышка
SAN Коробка для хранения, диск для приготовления эмульсий
PP Соковыжималка
Для приготовления соков из свежих овощей и фруктов Вставка для нарезки тонкими ломтиками
Для нарезки тонкими ломтиками овощей и фруктов
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