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Кухонный комбайн

HR7745/80
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  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды
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    Кухонный комбайн

    HR7745/80
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

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      Приготовление домашней пищи за считанные секунды

      Моментальная сборка с системой Click&Go

      Система сборки Click&Go

      Система сборки Click&Go

      С системой Click&Go сборка и разборка выполняются за считанные секунды. Установите чашу в любое положение, закройте крышку и просто нажмите на кнопку.

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Мощный мотор 800 Вт

      Мощный мотор 800 Вт для легкой обработки больших порций.

      • Принадлежности

        Вставка для шинковки
        Для тонкой нарезки фруктов и овощей
        Длина шнура
        100, шнур с двойной изоляцией с литым штекером m
        Мощность
        800 W
        Напряжение
        220–240 V
        Средняя вставка для нарезки картофеля
        Для нарезки картофеля
        Цвет
        Белый с оранжевым
        Частота
        50 Hz
        Контейнер для хранения
        Для хранения всех принадлежностей
        Мотор
        Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
        Лезвие из нержавеющей стали
        Для нарезки, смешивания, замешивания, перемешивания, приготовления пюре
        Металлический нож и вставки
        нержавеющая сталь и АБС-пластик
        Блендерная насадка
        Для взбивания и приготовления эмульсии
        Насадка для замешивания теста
        Для замешивания и смешивания всех видов теста
        Нож из нержавеющей стали
        для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
        Режимы скоростей
        2+ импульсный
        Безопасность
        Автоматическое сбрасываемое отключение для защиты электродвигателя
        Блендерная насадка
        Металлический баллон, корпус из полифениленоксида
        Вставка для средней шинковки
        Для средней шинковки овощей и фруктов
        Емкость чаши
        3,6 L
        Стакан блендера (1,5 л)
        Для смешивания, приготовления пюре и измельчения фруктов
        Ручка блендера, соковыжималка для цитрусовых, насадка для приготовления теста
        PP
        Соковыжималка для цитрусовых
        Для приготовления большого объема сока из цитрусовых
        Функция замешивания теста для кексов
        700 g
        Корпус, крышка блендера, толкатель, внутренняя чаша
        PP
        Чистка
        • Все принадлежности можно мыть в посудомоечной машине
        • Кнопка простой очистки
        Держатель вставок в диск
        АБС-пластик
        Чаша, крышка, емкость блендера, чаша блендера, защитная крышка
        SAN
        Коробка для хранения, диск для приготовления эмульсий
        PP
        Соковыжималка
        Для приготовления соков из свежих овощей и фруктов
        Вставка для нарезки тонкими ломтиками
        Для нарезки тонкими ломтиками овощей и фруктов

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