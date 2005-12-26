- Вставка для шинковки
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Для тонкой нарезки фруктов и овощей
- Длина шнура
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100, шнур с двойной изоляцией с литым штекером m
- Мощность
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800 W
- Напряжение
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230 V
- Цвет
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Перфорированные панели из нержавеющей стали с оранжевыми LED-индикаторами
- Регулируемый диск для нарезки ломтиками
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Для нарезки ломтиками овощей и фруктов
- Частота
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50 Hz
- Мотор
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Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
- Регулируемый диск для нарезки ломтиками
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Полифенилоксид, ABS, нержавеющая сталь
- Лезвие из нержавеющей стали
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Для нарезки, смешивания, замешивания, перемешивания, приготовления пюре
- Металлический нож и вставки
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нержавеющая сталь и АБС-пластик
- Блендерная насадка
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Для взбивания и приготовления эмульсии
- Нож из нержавеющей стали
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для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
- Режимы скоростей
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интеллектуальное управление
- Безопасность
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Автоматическое сбрасываемое отключение для защиты электродвигателя
- Блендерная насадка
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Металлический баллон, корпус из полифениленоксида
- Вставка для средней шинковки
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Для средней шинковки овощей и фруктов
- Емкость чаши
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2,5 L
- Стакан блендера (1,5 л)
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Для смешивания, приготовления пюре и измельчения фруктов
- Ручка блендера, соковыжималка для цитрусовых, насадка для приготовления теста
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PP
- Соковыжималка для цитрусовых
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Для приготовления большого объема сока из цитрусовых
- Функция замешивания теста для кексов
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700 g
- Корпус, крышка блендера, толкатель, внутренняя чаша
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PP
- Чистка
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- Чаша, крышки, емкость блендера, чаша блендера
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SAN
- Соковыжималка
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Для приготовления соков из свежих овощей и фруктов
- Соковыжималка
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PP
- Защитная пленка на кнопке панели
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силиконовая резина
- Держатель для хранения
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Для хранения всех принадлежностей
- Фильтр для фруктов
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PP, нержавеющая сталь
- Закручивающийся колпачок и панель
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нержавеющая сталь и АБС-пластик