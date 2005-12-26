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Кухонный комбайн

HR7768/13
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    Кухонный комбайн

    HR7768/13
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      Автоматический выбор скорости с помощью SmartControl

      Система SmartControl

      Система SmartControl

      Система SmartControl автоматически устанавливает оптимальные настройки для каждого режима.

      1000 Ватт

      Максимальная мощность двигателя 1000 Вт для легкой обработки больших порций.

      • Технические характеристики

        Вставка для шинковки
        Полностью металлический диск для мелкой шинковки овощей и фруктов
        Длина шнура
        100, шнур с двойной изоляцией с литым штекером m
        Мощность
        1000 W
        Напряжение
        230 V
        Средняя вставка для нарезки картофеля
        • Полностью металлический диск
        • Для нарезки картофеля
        Цвет
        Перфорированные панели из нержавеющей стали с оранжевыми LED-индикаторами
        Регулируемый диск для нарезки ломтиками
        Для нарезки ломтиками овощей и фруктов
        Частота
        50 Hz
        Мотор
        Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
        Регулируемый диск для нарезки ломтиками
        Полифенилоксид, ABS, нержавеющая сталь
        Лезвие из нержавеющей стали
        Для нарезки, смешивания, замешивания, перемешивания, приготовления пюре
        Металлический нож и вставки
        нержавеющая сталь и АБС-пластик
        Блендерная насадка
        Для взбивания и приготовления эмульсии
        Насадка для замешивания теста
        Для замешивания и смешивания всех видов теста, с металлическими лезвиями
        Нож из нержавеющей стали
        • Полностью металлический диск
        • для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
        Режимы скоростей
        интеллектуальное управление
        Безопасность
        Автоматическое сбрасываемое отключение для защиты электродвигателя
        Блендерная насадка
        Металлический баллон, корпус из полифениленоксида
        Вставка для средней шинковки
        Полностью металлический диск для средней шинковки овощей и фруктов
        Емкость чаши
        2,5 L
        Стакан блендера (1,5 л)
        Для смешивания, приготовления пюре и измельчения фруктов
        Ручка блендера, соковыжималка для цитрусовых, насадка для приготовления теста
        PP
        Функция замешивания теста для кексов
        700 g
        Корпус, крышка блендера, толкатель, внутренняя чаша
        PP
        Чистка
        • Все принадлежности можно мыть в посудомоечной машине
        • Кнопка простой очистки
        Чаша, крышки, емкость блендера, чаша блендера
        SAN
        Соковыжималка
        Для приготовления соков из свежих овощей и фруктов
        Соковыжималка
        PP
        Установите держатель, загрузочный поддон, насадку для сосисок
        АБС-пластик
        Защитная пленка на кнопке панели
        силиконовая резина
        Держатель для хранения
        Для хранения всех принадлежностей
        Чаша с держателем для насадок, диск для нарезания сосисок
        Полиформальдегид
        Фильтр для фруктов
        PP, нержавеющая сталь
        Закручивающийся колпачок и панель
        нержавеющая сталь и АБС-пластик
        Труба мясорубки и вал шнека
        алюминиевый сплав

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