Полностью металлический диск для мелкой шинковки овощей и фруктов

Полностью металлический диск для мелкой шинковки овощей и фруктов

100, шнур с двойной изоляцией с литым штекером m

100, шнур с двойной изоляцией с литым штекером m

Перфорированные панели из нержавеющей стали с оранжевыми LED-индикаторами

Перфорированные панели из нержавеющей стали с оранжевыми LED-индикаторами

Для нарезки ломтиками овощей и фруктов

Для нарезки ломтиками овощей и фруктов

Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио

Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио

Для взбивания и приготовления эмульсии

Для взбивания и приготовления эмульсии