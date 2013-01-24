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Максимальный результат, минимум усилий
Насадка-венчик расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С ее помощью можно взбить сливки, белки и другие продукты.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный результат, минимум усилий
Насадка-венчик расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С ее помощью можно взбить сливки, белки и другие продукты.
Максимальный результат, минимум усилий
Насадка-венчик расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С ее помощью можно взбить сливки, белки и другие продукты.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный результат, минимум усилий
Насадка-венчик расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С ее помощью можно взбить сливки, белки и другие продукты.
Высокоэффективная насадка-венчик Avance из нержавеющей стали.
Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x.
Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.
Характеристики дизайна