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Avance Collection

Насадка-венчик

HR7961/90
Общая оценка / 5
  • Максимальный результат, минимум усилий Максимальный результат, минимум усилий Максимальный результат, минимум усилий
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    Avance Collection Насадка-венчик

    HR7961/90
    Общая оценка / 5

    Максимальный результат, минимум усилий

    Насадка-венчик расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С ее помощью можно взбить сливки, белки и другие продукты.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avance Collection Насадка-венчик

    Максимальный результат, минимум усилий

    Насадка-венчик расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С ее помощью можно взбить сливки, белки и другие продукты.

    Максимальный результат, минимум усилий

    Насадка-венчик расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С ее помощью можно взбить сливки, белки и другие продукты.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avance Collection Насадка-венчик

    Максимальный результат, минимум усилий

    Насадка-венчик расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С ее помощью можно взбить сливки, белки и другие продукты.

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      Максимальный результат, минимум усилий

      Венчик для взбивания сливок и яичных белков

      Высокоэффективная насадка-венчик Avance

      Высокоэффективная насадка-венчик Avance

      Высокоэффективная насадка-венчик Avance из нержавеющей стали.

      Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x

      Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x

      Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x.

      Простая сборка одним щелчком

      Простая сборка одним щелчком

      Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.

      Взбивает сливки за секунды

      Взбивает сливки за секунды

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Черный
        Материал корпуса
        Нержавеющая сталь и полипропилен

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