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    Avance Collection Насадка-венчик

    HR7961/90

    Максимальный результат, минимум усилий

    Насадка-венчик расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С ее помощью можно взбить сливки, белки и другие продукты.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avance Collection Насадка-венчик

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    Максимальный результат, минимум усилий

    Венчик для взбивания сливок и яичных белков

    Высокоэффективная насадка-венчик Avance

    Высокоэффективная насадка-венчик Avance

    Высокоэффективная насадка-венчик Avance из нержавеющей стали.

    Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x

    Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x

    Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x.

    Простая сборка одним щелчком

    Простая сборка одним щелчком

    Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.

    Взбивает сливки за секунды

    Взбивает сливки за секунды

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Нержавеющая сталь и полипропилен
      Цвет
      Черный
    Badge-D2C

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